Semana Alemana 2026: cine, música, talleres y Oktoberfest para disfrutar en Asunción

La Semana Alemana, organizada conjuntamente por la Embajada de Alemania en el Paraguay y el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán Goethe-Zentrum (ICPA-GZ), se pondrá en marcha desde este sábado 3 hasta el 14 de octubre con diversas actividades.

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La Fiesta de la Unidad Alemana (Fest der Einheit) Fest der Einheit marcará el inicio de esta agenda de actividades. El evento se llevará a cabo de 15:00 a 19:00 en la sede del ICPA-GZ, ubicada en Juan de Salazar c/ Artigas.

Será un evento para disfrutar en familia celebrando el aniversario de la reunificación de Alemania. Se podrán encontrar talleres de manualidades, acrobacia en telas, cine, títeres, juegos de mesa, gastronomía, etc.

En tanto, la Universidad Paraguayo-Alemana (San Lorenzo) ofrecerá de 10:00 a 15:00 su UPA Fest – Tag der offenen Tür, una jornada de puertas abiertas con información sobre carreras y posgrados.

Para este martes 6 de octubre a las 11:00, en el ICPA-GZ está previsto el conversatorio “Colaboración entre gobierno y sociedad civil – Experiencias y buenas prácticas en la Alemania actual”.

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La actividad contará con la participación de Rafael Escobar (Ministerio de Justicia) y Cynthia Florentín (CDIA), participantes del programa de visitantes del Gobierno Federal alemán.

Ese mismo día, a partir de las 18:30 también en el ICPA-GZ, se llevará a cabo la charla “Oportunidades de estudio y de becas en Alemania”. Estará a cargo del Dr. Michael Dobstadt, representante local del Servicio Alemán de Intercambio Académico.

Posteriormente, desde las 20:30, en este mismo espacio se podrá disfrutar del ICPA Treff, un encuentro mensual de arte y gastronomía alemana.

La literatura alemana contemporánea será el tema del encuentro #ZwischenDenZeilen #EntreLíneas que se realizará el miércoles 7 a las 18:00, también en la sede del ICPA.

Mia Oberländer, la invitada especial de la Semana Alemana 2026

Como invitada especial de esta edición de la Semana Alemana estará la historietista, autora e ilustradora alemana Mia Oberländer, quien participará de un Panel de Ilustradores en la Comic Con Paraguay, que se realizará el próximo sábado 10 en el Centro de Convenciones Mariscal.

Oberländer también presentará, el lunes 12 a las 19:00, su libro “Ana” en la sede del ICPA. Este material abarca tres generaciones de mujeres extraordinarias de un pueblo y la diferencia entre ser grande y grandioso.

Al día siguiente, el martes 13 a las 19:00, la historietista alemana será la protagonista del After Office Creativo que se llevará a cabo en el Club Touch (Paseo Carmelitas).

Oktoberfest del Club Alemán: artistas y entradas

Otra de las actividades que forman parte de la agenda de la Semana Alemana 2026 es el tradicional Oktoberfest que se llevará a cabo el 10 de octubre en el Club Alemán DTA (Avda. Gral. Santos c/ Defensa Nacional).

Esta edición de la fiesta cervecera contará con las actuaciones de Marilina, DJ Peajero, el grupo de música alemana Die Jägermeister, Asunsamba, la orquesta de música alemana Blasmusik Independencia y el grupo de danza alemana Die Goldsterne. Las entradas están a la venta en Ticketea a G. 100.000 (adultos) y G. 50.000 (menores).