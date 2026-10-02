Teatro y danza en Asunción: estrenos, regreso y más para disfrutar en este fin de semana

Una variada paleta de opciones se podrán encontrar este fin de semana en Asunción, con espectáculos de danza, teatro musical, drama, comedia y stand up. Aquí te presentamos la agenda de propuestas.

Mamíssima

Nuevo unipersonal de humor de Lali González en el que aborda diversas situaciones acerca de la maternidad, sin filtros. Los grupos de WhatsApp del colegio, las fiestas de 15 años, las exigencias familiares y más serán parte de este show que combinará stand up con audiovisual.

Lugar: Sala 5 del Cine Villamorra (Mcal. López y Charles de Gaulle)

Funciones: Viernes 2 y sábado 3 a las 21:00 y domingo 4 a las 20:00

Entradas: Ticketea a G. 120.000

Añoranzas de mi terruño amado

Espectáculo de teatro musical a cargo del Elenco de Arte Nativo “Ha Che Retã”, con música y danza paraguaya. Se presentará en una única función.

Lugar: Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ EE.UU.)

Función: Viernes 2 a las 19:30

Entradas: G. 70.000 al (0985) 855-862.

De agua y barro

Creación coreográfica de Alejandra Díaz Lanz, interpretada por la compañía Intermitente. Esta propuesta se adentra al universo de las mujeres alfareras de Itá para convertir en danza la memoria, los saberes ancestrales y las tendencias contemporáneas.

Lugar: Centro Cultural de España en Asunción (Herrera c/ Tacuary)

Funciones: Sábado 3 y domingo 4 a las 20:00

Entrada: Libre y gratuita, hasta completar aforo

Gastón Gadín: el parricida de Villa Morra

Inspirada en hechos reales. En el barrio Villa Morra de Asunción, en el año 1915, ocurrió el doble homicidio de una pareja. La investigación identificó a Gastón Gadín, el hijo de ambos, como el autor intelectual del crimen y a Cipriano León, un ex empleado de la familia, como el autor material. Ambos fueron condenados a muerte y la sentencia se cumplió en 1917, siendo considerada la última ejecución por causas judiciales en Paraguay. La obra indaga la inspiración del crimen, una historia de amor prohibido.

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Lugar: Sala La Correa (Gral. Díaz c/ Don Bosco)

Adaptación teatral y dirección: José Mazó

Actúan: Marco Jara, Misael Centurión, Jorge “Koki” Delvalle, Natalia Silva y Juan Carlos Cañete

Funciones: Sábado 3 y domingo 4 a las 20:30

Entradas: Anticipadas a G. 80.000 a través del WhatsApp (0981) 252-250. En puerta: G. 100.000.

EXpuestas

¿Qué pasa cuando cuatro varones tienen que ponerse -literalmente- en los zapatos de cuatro mujeres? Esta comedia busca explorar desde el humor las maneras de enfrentarse a los vínculos, las expectativas y los mandatos que muchas veces determinan cómo una mujer debería vivir.

Lugar: Arlequín Teatro (Antequera 1061 c/ Tte. Fariña)

Libreto y dirección: Diana Frutos

Actúan: Diego Mongelós, Félix Medina, Mario González Martí y Bruno Sosa.

Funciones: viernes y sábado a las 21:00 y domingos a las 20:00.

Entradas: G. 120.000 a través del +595 992 442152.

Primavera oscura

Ciclo de teatro breve centrado en el suspenso y la psique humana En cada función, el público podrá disfrutar de tres obras independientes bajo la premisa “florecer también puede doler”. Las obras que se presentan son: “El cuidador”, “Amor condríaco” y “Noelia”.

Lugar: TIA (Avda. España c/ San José)

Funciones: domingo a las 19:00 y 20:30.

Entradas: Las entradas anticipadas cuestan G. 70.000 y se pueden adquirir a través del (0981) 135-047. En puerta costarán G. 80.000. Para estudiantes, G. 50.000.

A tener en cuenta: Las obras son aptas para mayores de 16 años.

Emergencias

En una particular sala de emergencias donde nada funciona, un excéntrico staff médico deberá enfrentarse a los casos más insólitos, absurdos e inesperados.