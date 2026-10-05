Terraza rapé: vuelve el circuito artístico por las terrazas de Asunción

Terraza rapé: vuelve el circuito artístico por las terrazas de Asunción

Terraza Rapé, el circuito cultural por las terrazas de Asunción vuelve luego de casi una década y se realizará este sábado 10 de octubre. En esta nota te contamos en qué consiste y cómo participar.