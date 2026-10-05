Terraza rapé: vuelve el circuito artístico por las terrazas de Asunción

El circuito Terraza Rapé volverá a ocupar este sábado tres espacios del centro de Asunción, luego de sus primeras ediciones en los años 2015 y 2017. La actividad incluirá espectáculos de música, moda y más.
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Este sábado 10 de octubre a las 16:00 comenzará el recorrido de Terraza Rapé 2026 y el punto de encuentro será la Escalinata de Curupayty (Mcal. Estigarribia y Curupayty).
En esta experiencia, el público podrá conocer sectores de la ciudad de Asunción, incluyendo algunos que casi nunca están abiertos al público, para conocer a sus anfitriones y sus entornos únicos.
Las propuestas artísticas de Terraza Rapé 2026
Tras una convocatoria abierta se seleccionaron varios proyectos artísticos que acompañarán esta edición de Terraza Rapé. Los mismos son:
- Bel Piris - Moda sostenible y upcycling
- Ivana Aquino - Contemporáneo y vogue
- Diego Solis - Música clásica paraguaya
- Sonidowav - DJ Set
- Dess - Rock alternativo experimental
- Conector Sonoro - Paisajes sonoros + DJ set
Este circuito tuvo su base en la iniciativa española Redetejas, que consiste en convertir las terrazas privadas de los edificios en micro espacios que mezclan arte, historias, emprendimientos y urbanismo.
Terraza Rapé: cómo participar y entradas para el circuito
Los interesados en participar de Terraza Rapé pueden adquirir sus entradas completando un formulario digital.
Hasta el 8 de octubre tienen un precio de preventa de G. 150.000 y el pago se realiza a través de transferencia. Posteriormente, el precio de las entradas subirá a G. 180.000.
Esta edición de Terraza Rapé se realiza con el apoyo de Sala Piloto, Tamo, Pizzería Saturno, Casa El Jardín e Iris Escena.