Cultura
05 de octubre de 2026 a la - 11:40

Terraza rapé: vuelve el circuito artístico por las terrazas de Asunción

Terraza Rapé es un circuito que ofrecerá diversas actividades culturales y artísticas en Asunción.
Terraza Rapé es un circuito que ofrecerá diversas actividades culturales y artísticas en Asunción.Gentileza, Terraza Rape

Terraza Rapé, el circuito cultural por las terrazas de Asunción vuelve luego de casi una década y se realizará este sábado 10 de octubre. En esta nota te contamos en qué consiste y cómo participar.

Por ABC Color
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El circuito Terraza Rapé volverá a ocupar este sábado tres espacios del centro de Asunción, luego de sus primeras ediciones en los años 2015 y 2017. La actividad incluirá espectáculos de música, moda y más.

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Este sábado 10 de octubre a las 16:00 comenzará el recorrido de Terraza Rapé 2026 y el punto de encuentro será la Escalinata de Curupayty (Mcal. Estigarribia y Curupayty).

En esta experiencia, el público podrá conocer sectores de la ciudad de Asunción, incluyendo algunos que casi nunca están abiertos al público, para conocer a sus anfitriones y sus entornos únicos.

Las propuestas artísticas de Terraza Rapé 2026

Tras una convocatoria abierta se seleccionaron varios proyectos artísticos que acompañarán esta edición de Terraza Rapé. Los mismos son:

  • Bel Piris - Moda sostenible y upcycling
  • Ivana Aquino - Contemporáneo y vogue
  • Diego Solis - Música clásica paraguaya
  • Sonidowav - DJ Set
  • Dess - Rock alternativo experimental
  • Conector Sonoro - Paisajes sonoros + DJ set

Este circuito tuvo su base en la iniciativa española Redetejas, que consiste en convertir las terrazas privadas de los edificios en micro espacios que mezclan arte, historias, emprendimientos y urbanismo.

Bailarines de danza contemporánea en una de las ediciones del circuito cultural Terraza Rapé.
Bailarines de danza contemporánea en una de las ediciones del circuito cultural Terraza Rapé.

Terraza Rapé: cómo participar y entradas para el circuito

Los interesados en participar de Terraza Rapé pueden adquirir sus entradas completando un formulario digital.

Hasta el 8 de octubre tienen un precio de preventa de G. 150.000 y el pago se realiza a través de transferencia. Posteriormente, el precio de las entradas subirá a G. 180.000.

Esta edición de Terraza Rapé se realiza con el apoyo de Sala Piloto, Tamo, Pizzería Saturno, Casa El Jardín e Iris Escena.