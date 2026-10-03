Festival Mundial del Arpa prepara su XIX edición con invitados de Cuba, Italia, Colombia y Japón

El Festival Mundial del Arpa en Paraguay se prepara para ofrecer tres veladas cargadas de música en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile), con acceso libre y gratuito. En esta edición se llevará a cabo en homenaje a Luis Bordón, en el marco de la conmemoración del centenario de su nacimiento.

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Del 9 al 11 de octubre, el Festival Mundial del Arpa reunirá a grandes cultores de este instrumento y tendrá como invitados especiales a la arpista japonesa Lucía Shiomitsu y al músico cubano-estadounidense Alfredo Rolando Ortiz.

Programación completa del XIX Festival Mundial del Arpa

Día 1: Viernes 9 de octubre

La primera jornada del festival comenzará a las 20:00 y tendrá en escena al cubano-estadounidense Alfredo Rolando Ortiz, con su arpa paraguaya, acompañado por una orquesta dirigida por el maestro Miguel Ángel Echeverría.

También se presentará el dúo de arpa paraguaya y flauta conformado por el arpista Matías Rojas y Jorge Díaz, que quedó seleccionado en la convocatoria realizada por el festival.

La programación de la primera noche se completará con las presentaciones de dos reconocidos arpistas de la escena nacional: Marcos Lucena y Marcelo Rojas.

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Día 2: Sábado 10 de octubre

Desde las 20:00, en la segunda noche del festival se podrá disfrutar de la propuesta de la arpista Norma Ortega, quien estará acompañada por la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC).

Luego será el turno de Luana Encina, otra de las seleccionadas en la convocatoria; y el arpista italiano Raoul Moretti, que llegará al escenario del festival con su arpa eléctrica.

Finalmente estarán Christian Portillo, otro de los elegidos en el llamado realizado por el festival; y el arpista Marcelo Ojeda Quiñonez, oriundo de Saltos del Guairá.

Día 3: Domingo 11 de octubre

La tercera y última jornada del festival comenzará a las 18:00 y tendrá en escena al arpista paraguayo Francisco Giménez, seguido por el músico colombiano Wuilmer López, que llegará al escenario del festival con su arpa llanera.

Malén López, otra de las seleccionadas por el festival, se presentará acompañada por la agrupación Los Rodríguez.

Lucía Shiomitsu, una de las grandes promotoras del arpa paraguaya en Japón, se presentará acompañada por Naotoshi Takayama.

El arpista guaireño Rolando Cristaldo también será parte de la última noche del festival, cuyo cierre estará a cargo del grupo Los Ídolos de Piribebuy.

“El Festival Mundial del Arpa es hoy uno de los encuentros más importantes de este instrumento en el mundo, un espacio donde la música se convierte en patrimonio vivo y puente entre culturas”, remarcaron sus organizadores.

Esta edición del festival es presentada por la Secretaría Nacional de Cultura y la Fundación Itaú y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Asunción, a través de su Dirección de Cultura y Turismo y el Teatro Municipal.