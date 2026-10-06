Cultura
06 de octubre de 2026 a la - 13:42

¿Cómo participar de MICSUR Paraguay 2026? Habrá un taller virtual este miércoles

Grupo de personas, mayoría con sombreros, sonríen en evento al aire libre, posando frente al museo con lema de MICSUR 2024.
La delegación paraguaya participó de la edición 2024 de MICSUR, realizada en Chile.Gentileza

La Secretaría Nacional de Cultura realizará este miércoles 7 de octubre un taller virtual dirigido a agentes culturales y creativos interesados en participar del Mercado de las Industrias Culturales del Sur (MICSUR), que se desarrollará en Asunción del 19 al 22 de noviembre.

Por ABC Color
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Bajo el título “¿Cómo participar en MICSUR Paraguay 2026?”, la actividad comenzará a las 18:00 y estará orientada a explicar las oportunidades de participación, los sectores convocados y los pasos necesarios para presentar una postulación al encuentro.

Lea más: MICSUR 2026 en Paraguay: qué es, quiénes participan y convocatorias abiertas

Durante el taller se detallarán las distintas modalidades de participación habilitadas para esta quinta edición, así como los perfiles y sectores que pueden postularse. También se abordarán los requisitos establecidos en las convocatorias, el procedimiento para completar los formularios y la documentación que debe presentarse.

Actualmente se encuentran abiertas las convocatorias para las Rondas de Vinculación y Programación, dirigidas a los 11 sectores culturales y creativos que forman parte del mercado, además de los Showcases de Música y Artes Escénicas y el Desfile de Moda. La convocatoria específica para Pitching será anunciada posteriormente.

Guitarrista con cabello largo toca guitarra eléctrica blanca, junto a músico de barba en atuendo oscuro, rodeados de humo y luces de colores.
La música es uno de los sectores que forman parte de MICSUR Paraguay 2026 y cuenta con convocatorias abiertas para esta edición.

MICSUR, Mercado de Industrias Culturales del Sur, es un encuentro del Mercosur Cultural que busca generar oportunidades de circulación, intercambio, vinculación y comercialización para las industrias culturales y creativas de la región. La edición de este año es liderada en Paraguay por la Secretaría Nacional de Cultura.

El encuentro reunirá en Paraguay a agentes y representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. La programación contempla sectores como música, audiovisual, artes escénicas, editorial, diseño, videojuegos, artesanía, arte indígena, arquitectura y cultura viva comunitaria, entre otros.

El taller “¿Cómo participar en MICSUR Paraguay 2026?” será de acceso virtual y se realizará a través de Google Meet. Las personas interesadas podrán ingresar a la actividad a las 18:00 mediante el enlace correspondiente: https://meet.google.com/ntn-fjha-viz.