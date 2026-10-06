¿Cómo participar de MICSUR Paraguay 2026? Habrá un taller virtual este miércoles

Bajo el título “¿Cómo participar en MICSUR Paraguay 2026?”, la actividad comenzará a las 18:00 y estará orientada a explicar las oportunidades de participación, los sectores convocados y los pasos necesarios para presentar una postulación al encuentro.

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Durante el taller se detallarán las distintas modalidades de participación habilitadas para esta quinta edición, así como los perfiles y sectores que pueden postularse. También se abordarán los requisitos establecidos en las convocatorias, el procedimiento para completar los formularios y la documentación que debe presentarse.

Actualmente se encuentran abiertas las convocatorias para las Rondas de Vinculación y Programación, dirigidas a los 11 sectores culturales y creativos que forman parte del mercado, además de los Showcases de Música y Artes Escénicas y el Desfile de Moda. La convocatoria específica para Pitching será anunciada posteriormente.

MICSUR, Mercado de Industrias Culturales del Sur, es un encuentro del Mercosur Cultural que busca generar oportunidades de circulación, intercambio, vinculación y comercialización para las industrias culturales y creativas de la región. La edición de este año es liderada en Paraguay por la Secretaría Nacional de Cultura.

El encuentro reunirá en Paraguay a agentes y representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. La programación contempla sectores como música, audiovisual, artes escénicas, editorial, diseño, videojuegos, artesanía, arte indígena, arquitectura y cultura viva comunitaria, entre otros.

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El taller “¿Cómo participar en MICSUR Paraguay 2026?” será de acceso virtual y se realizará a través de Google Meet. Las personas interesadas podrán ingresar a la actividad a las 18:00 mediante el enlace correspondiente: https://meet.google.com/ntn-fjha-viz.