Pilar: se inaugura la V Feria Nacional del Libro con homenaje al idioma guaraní

En el marco de los festejos por los 247 años de fundación de Pilar y las fiestas patronales en honor a la Virgen Nuestra Señora del Pilar, comenzó este viernes la V Feria Nacional del Libro, un espacio dedicado a la literatura, la historia, la investigación y la cultura paraguaya.

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Una de las actividades destacadas de la jornada inaugural fue la conferencia magistral brindada por el especialista en lengua guaraní, doctor David Galeano Olivera, quien abordó la importancia del idioma nativo en la identidad nacional y su utilización durante la Guerra de la Triple Alianza.

Durante su exposición, Galeano Olivera resaltó la vigencia del guaraní en la sociedad paraguaya y mencionó datos de la Encuesta Permanente de Hogares que, según explicó, revelan que el 38,5 % de la población de cinco años y más utiliza exclusivamente esta lengua en el ámbito familiar.

El especialista recordó que la Constitución Nacional reconoce al Paraguay como un país pluricultural y bilingüe, con el castellano y el guaraní como idiomas oficiales.

El guaraní fue clave durante la Guerra contra la Triple Alianza

Galeano Olivera dedicó parte de su exposición al papel que desempeñó el idioma guaraní durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), especialmente como herramienta de comunicación, identidad y resistencia del pueblo paraguayo.

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En ese contexto, recordó que el 18 de mayo de 1867 el entonces presidente de la República, Francisco Solano López, convocó a personas conocedoras del idioma para elaborar un alfabeto en guaraní (Achegety) y un sistema ortográfico que permitieran escribir el guaraní de manera sistemática.

Entre los convocados mencionó a Luis Caminos, Carlos Riveros, Andrés Maciel y Juan Crisóstomo Centurión. El sistema desarrollado permitió fortalecer la utilización escrita del idioma en las publicaciones de la época, particularmente en los periódicos de trinchera.

Uno de ellos fue Cabichuí, una publicación que difundía textos satíricos, poemas y mensajes destinados a las tropas paraguayas. Sus contenidos, redactados en guaraní y castellano por Natalicio Talavera, buscaban ridiculizar al enemigo y fortalecer la moral de los combatientes.

Galeano Olivera explicó que estos periódicos llegaban a los campamentos militares y que los oficiales los leían a los soldados, generando momentos de distensión y reafirmación del sentimiento nacional en medio de la guerra.

El investigador también destacó el valor histórico del departamento de Ñeembucú, escenario de importantes episodios de la contienda, entre ellos la batalla de Curupayty y otros enfrentamientos desarrollados en el territorio.

Durante su intervención, reivindicó el significado histórico de la región y la importancia de preservar la memoria de los acontecimientos que marcaron al Paraguay durante la guerra.

Programa incluye presentaciones de libros y resultados de investigaciones

La V Feria Nacional del Libro se extenderá hasta el sábado 10 de octubre, con una programación que incluye presentaciones de obras, proyectos de investigación y encuentros con escritores.

Para este viernes, a las 16:00, está prevista la presentación del libro Caminos del Recuerdo, a cargo del periodista Guillermo Acuña.

La obra reúne parte del legado artístico de Ramón Vázquez Fernández, artista pilarense fallecido que dejó una importante contribución cultural a través de pinturas, esculturas, murales y otros trabajos realizados en Pilar y distintos puntos del país.

Acuña también presentará la obra Apuntes de Historia y Geografía del Paraguay, del autor Ramón Fernández Borba.

A las 18:00 se desarrollará la presentación de Ellas hicieron historia, a cargo de alumnos de la carrera de Relaciones Internacionales y Negocios Globales de la Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA).

Posteriormente, a las 20:00, investigadores de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) socializarán el proyecto de investigación denominado A 160 años de Curupayty. Un estudio arqueológico y socioambiental del campo de batalla. La actividad se realizará en la sede de la Gobernación de Ñeembucú, donde se desarrolla la feria.

Varias obras serán presentadas durante la jornada del sábado

La programación continuará mañana, sábado 10 de octubre, a las 9:00, con la presentación del libro Fundación de Villalbín, a cargo de Antonio Espínola Ruiz, según el programa anunciado.

A las 16:00 tendrá lugar el espacio denominado Cocido Literario, dirigido por el poeta y escritor Feliciano Acosta. Participarán como invitados Aníbal Saucedo Rodas, Nicolás Bo, Celeste Galeano y Marcela Bacigalupo.

A las 17:00, Marcela Bacigalupo presentará el libro Alicia, mientras que a las 18:00 el escritor Nicolás Bo dará a conocer su obra Rosalina.

La jornada del sábado concluirá, dentro de la programación literaria anunciada, con la presentación del libro El liderazgo del general Bernardino Caballero, del general de Ejército Manuel Rodríguez Sosa, prevista para las 19:00.

Artesanía e identidad cultural, con demostraciones en vivo

Además de las actividades literarias y académicas, la feria ofrece un espacio para la promoción de las tradiciones artesanales del departamento de Ñeembucú.

Los visitantes podrán apreciar la exposición y elaboración en vivo de técnicas tradicionales, a cargo de artesanos de Tte. Sánchez, distrito de Villalbín, conocidos por la confección del sombrero de jata’i, y de artesanos de Alberdi, conocidos por el trabajo con bolsos y sillones de karanda’y, según la programación difundida.

La V Feria Nacional del Libro reúne a escritores, investigadores, estudiantes, artistas y lectores en torno a la literatura y la memoria histórica, en una edición que se suma a los festejos fundacionales y patronales de Pilar.