Vistiendo Santos: impulsan puesta en valor de imágenes sacras en templo de Yaguarón

El cierre oficial del proyecto “Vistiendo Santos” se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre a las 10:00 dentro del templo de San Buenaventura, donde se exhibirán las imágenes sacras con sus nuevos atuendos.

“Vistiendo Santos” es un proyecto de recuperación y puesta en valor de las vestimentas de 12 imágenes sacras del histórico Templo de San Buenaventura de este distrito, considerado un patrimonio de gran valor histórico, artístico y espiritual para el Paraguay.

A través del trabajo conjunto de diseñadores, colaboradores y aliados comprometidos con la cultura, esta iniciativa busca honrar la memoria, preservar el patrimonio y mantener vivo el legado de los oficios artesanales, explicó Vero Vega, responsable de la dirección de producción general de este emprendimiento.

Una iniciativa ciudadana

La productora Vega señaló que la iniciativa surgió a pedido de la gente de este municipio para vestir a doce imágenes sagradas del templo. Para ello, convocó a cinco diseñadores que trabajan por el proyecto: William Ramírez, Ismenia Rodríguez, Soraya Bittar, Fiorella Ricciardi,Soraya Bittar y Yerutí Acosta.

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Asimismo, se gestionó la colaboración de empresas privadas para la donación de textiles, joyería y ornamentación para las imágenes sacras.

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Esta actividad se desarrolla con el respaldo de la Secretaría Nacional de Cultura, la aprobación eclesiástica a través del padre Hugo Fernández (de la iglesia de la Encarnación), el párroco del templo San Buenaventura, padre Armando Sotelo, y el valioso acompañamiento de los restauradores del lugar.

Noche de Museos: Circuito Yaguarón

En el marco de las actividades culturales de este municipio, el próximo 7 de noviembre a partir de las 18:00 horas se realizará la Noche de los Museos 2026 en este municipio del departamento de Paraguarí.

El evento es organizado conjuntamente por la Asociación Noche de los Museos Paraguay, la Municipalidad de Yaguarón y la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). En la ocasión también los visitantes podrán apreciar las imágenes sacras que se exhibirán en el templo local.

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Bajo el lema “7 espacios - 1 noche”, el recorrido nocturno de entrada libre y gratuita ofrecerá visitas guiadas, música y historia viva a través del siguiente circuito:

1. Museo Dr. Francia: Devociones y Promesas del Paraguay Colonial.

2. Museo del Vetarano Yaguaronino: La devoción a San Miguel Arcángel.

3. Museo Emblemático Escolar República de Guatemala: La Escuela y la espiritualidad de la niñez.

4. Museo del Maestro Rural Ramón Bogarín Arámbulo: Kurusú Ára y Estacioneros.

5. Biblioteca Comunitaria Defensores del Chaco: Los libros, un refugio para la fe.

6. Espacio Cultural La Vieja Esquina: Estampas de Fe y Devoción.

7. Iglesia San Buenaventura: Proyecto Vistiendo Santos (con misa a las 18:00 hs)