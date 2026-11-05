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Cultura
05 de noviembre de 2026 - 16:49

Vistiendo santos: rescate y puesta en valor del vestuario de 12 imágenes sacras de Yaguarón

Doce imágenes sacras del templo San Buenaventura de Yaguarón lucen atuendos renovados gracias al trabajo de diseñadores paraguayos.
Doce imágenes sacras del templo San Buenaventura de Yaguarón lucen atuendos renovados gracias al trabajo de diseñadores paraguayos.Emilce Ramírez

YAGUARÓN. El proyecto “Vistiendo Santos” concluyó con la restauración y renovación de los atuendos de 12 imágenes sacras del templo San Buenaventura.

Por Emilce Ramírez
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La propuesta “Vistiendo Santos”, que unió diseño de moda, arte y preservación patrimonial, fue impulsada y dirigida por la conductora y productora Verónica Vega.

Se trabajó en la recuperación y puesta en valor de las vestimentas de 12 imágenes sacras del templo San Buenaventura del distrito de Yaguarón, considerado un patrimonio de gran valor histórico, artístico y espiritual para el Paraguay.

El proyecto contó con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). Participaron Walter Fernando Díaz Ayala, gestor cultural local, en la articulación con la comunidad, y Clarisse Insfrán, de la SNC, en el acompañamiento técnico.

El acto de cierre de “Vistiendo Santos” se realizó en el Templo San Buenaventura de Yaguarón, que se encuentra en proceso de restauración.
El acto de cierre de «Vistiendo Santos» se realizó en el templo San Buenaventura de Yaguarón, que se encuentra en proceso de restauración.

Los diseñadores paraguayos Ismenia Rodríguez, Fiorella Ricciardi, William Ramírez, Yerutí Acosta y Soraya Bittar trabajaron en las propuestas textiles y ornamentales, atendiendo los criterios patrimoniales, simbólicos y litúrgicos de cada imagen, cuya indumentaria forma parte de la manera en que los santos son venerados.

Lea más: Vistiendo Santos: impulsan puesta en valor de imágenes sacras en templo de Yaguarón

La Virgen de los Dolores y San Juan Bautista forman parte del conjunto patrimonial del Templo San Buenaventura y fue vestida por diseñadores paraguayos.
La Virgen de los Dolores y San Juan Bautista forman parte del conjunto patrimonial del templo San Buenaventura y fueron vestidos por diseñadores paraguayos.

El acto de cierre del proyecto sacro se realizó en el templo San Buenaventura, que actualmente se encuentra en proceso de restauración.

La arquitecta Natalia Ántola Guggiari, en representación de la ministra de Cultura, afirmó que “este es un proyecto que nace desde y con la comunidad” y valoró el aporte de la mayordomía local.

Lea más: Hallazgo de 13 monedas coloniales abre nuevas pistas sobre el templo de Yaguarón

El templo San Buenaventura de Yaguarón se encuentra en proceso de restauración de la sacristía.
El templo San Buenaventura de Yaguarón se encuentra en proceso de restauración de la sacristía.

La iniciativa se suma a las acciones de conservación del templo, exponente del barroco guaraní, impulsadas por el Gobierno a través de la SNC y el programa Tekorenda, en el marco de la candidatura del sitio a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

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