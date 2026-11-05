Vistiendo santos: rescate y puesta en valor del vestuario de 12 imágenes sacras de Yaguarón

La propuesta “Vistiendo Santos”, que unió diseño de moda, arte y preservación patrimonial, fue impulsada y dirigida por la conductora y productora Verónica Vega.

Se trabajó en la recuperación y puesta en valor de las vestimentas de 12 imágenes sacras del templo San Buenaventura del distrito de Yaguarón, considerado un patrimonio de gran valor histórico, artístico y espiritual para el Paraguay.

El proyecto contó con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). Participaron Walter Fernando Díaz Ayala, gestor cultural local, en la articulación con la comunidad, y Clarisse Insfrán, de la SNC, en el acompañamiento técnico.

Los diseñadores paraguayos Ismenia Rodríguez, Fiorella Ricciardi, William Ramírez, Yerutí Acosta y Soraya Bittar trabajaron en las propuestas textiles y ornamentales, atendiendo los criterios patrimoniales, simbólicos y litúrgicos de cada imagen, cuya indumentaria forma parte de la manera en que los santos son venerados.

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El acto de cierre del proyecto sacro se realizó en el templo San Buenaventura, que actualmente se encuentra en proceso de restauración.

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La arquitecta Natalia Ántola Guggiari, en representación de la ministra de Cultura, afirmó que “este es un proyecto que nace desde y con la comunidad” y valoró el aporte de la mayordomía local.

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La iniciativa se suma a las acciones de conservación del templo, exponente del barroco guaraní, impulsadas por el Gobierno a través de la SNC y el programa Tekorenda, en el marco de la candidatura del sitio a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.