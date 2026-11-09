Gremios culturales piden a Alliana cambios en la Secretaría Nacional de Cultura

Gremios, asociaciones e integrantes de Concultura divulgaron hoy una carta dirigida al nuevo presidente de la República, Pedro Alliana, en la que cuestionan la gestión de Adriana Ortiz, actual ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, solicitando su destitución.

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Afirman que la misma no logró “estar a la altura de las necesidades y los requerimientos del sector” y que “su administración se ha caracterizado por la falta de transparencia, el secretismo y el irrespeto a las organizaciones, sin garantizar la participación real de los sectores y sus representantes”.

“Ha sostenido una gestión centrada en la burocracia institucional y la mercantilización del arte y la cultura, en detrimento de la diversidad cultural, sin presencia efectiva en los territorios y sin resultados significativos en el cumplimiento de su mandato”, añade la nota.

Agrega que la labor de Ortiz, quien asumió la titularidad de la SNC en 2023, “se concentró en la organización y gerenciamiento de eventos y la firma de convenios, sin resultados tangibles para la cultura, la memoria y la identidad de nuestros pueblos”.

En este sentido, la carta señala que “durante los 3 años de gestión desoyó y restó entidad a los representantes de las Mesas Técnicas sectoriales en el Consejo Nacional de Cultura”.

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Afirman que la misma convirtió esta instancia, creada por ley, “en un instrumento con el que solo buscó cumplir una formalidad de legitimación institucional sin la posibilidad de debates de interés del derecho cultural ni la orientación y modelo de presupuesto que necesita el abordaje integral de las culturas en las regiones del país”.

La nota sostiene que “haciendo una evaluación crítica” de estos años en la SNC, la gestión de Ortiz “no alcanzó ningún impacto que permitiera transformar o por lo menos producir un mínimo cambio positivo en la vida de artistas, gestores, creadores, tanto en los centros urbanos como en las comunidades y pueblos”.

“El nuestro es uno de los sectores más pauperizados y desatendidos por las políticas públicas, siendo uno de los que más aporta al desarrollo del país”, agrega.

Afirman que no la SNC no cuenta con “índices ni estadísticas reales”

“La negligencia institucional llega a tal magnitud que no existen índices ni estadísticas reales y confiables (menos la tan solicitada cuenta satélite) que permitan tener una medición y proyección de la tarea y necesidades culturales”, sostiene la carta.

Afirma que nadie sabe, y menos la SNC, “qué es lo que existe o no existe, cuántos ni quiénes se desempeñan en el sector ni los resultados de los trabajos culturales”.

La misiva también indica que la actual titular de la SNC “eludió durante estos años, pese al pedido de los consejeros y consejeras, discutir el proyecto de Presupuesto de la SNC para cada período, ya sea no respondiendo efectivamente o no convocando en el tiempo correspondiente las sesiones ordinarias dictadas por ley”.

En este sentido, afirman que el presupuesto de la institución está “devaluado y desfinanciado”.

“Nos impone un modelo en donde el 74% del dinero se destina al funcionamiento burocrático, sólo el 16% a fomentar la creación y la gestión en cultura (una de las principales misiones de la Secretaría) y el resto a otros gastos de mantenimiento, viajes, adquisiciones, etc”, añaden los firmantes de la carta.

Afirman también que, pese a los pedidos, la ministra secretaria “hizo caso omiso al insistente pedido en el Consejo de incorporación efectiva y genuina de los pueblos indígenas a Concultura, sector que a la fecha carece de voz y representación”.

Cuestionan demora en la designación de la dirección ejecutiva del INAP

Otro de los reclamos que señala la carta, en relación a la gestión de Adriana Ortiz en la SNC, tiene que ver con la designación de la dirección ejecutiva del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP).

Según el texto, dicha designación se demoró “por más de 4 meses” de “una terna que se elevó en tiempo y forma”.

“La situación que generó reclamos, preocupación y queja de los sectores, no recibió ninguna respuesta que justificara la tardanza, lesionando el derecho constitucional a obtener una respuesta en plazo prudencial y poniendo en riesgo la industria audiovisual paraguaya”, subraya.

Afirma que “no hubo transición de mando, ni administrativa, ni financiera, ni jurídica”, por lo que ahora el INAP está sumido “en un desajuste y problemas de organización institucional”.

“Esto configura un supuesto de mora administrativa arbitraria que afecta el desarrollo cultural y económico protegido por la Constitución Nacional”, acota.

Formulación del Plan Nacional de Cultura 2050, entre los cuestionamientos de Adriana Ortiz

“La formulación del promocionado Plan Nacional de Cultura 2050 enfrentó en 6 foros regionales un rotundo fracaso que solo convocó un total aproximado de mil personas, con casi nulo apoyo de los poderes departamentales y municipales por falta de representación, presencia e interlocución de la SNC que está ausente de los territorios”, sostiene la carta.

Añade que “en el presupuesto para 2027 no está contemplado el sostenimiento para este plan” y que la respuesta a este requerimiento es que “se apelará a la cooperación internacional”.

“Todos los recursos invertidos en este proceso corren el riesgo de quedar sin resultados”, advierte la misiva.

Otro de los cuestionamientos es la inexistencia y falta de desarrollo de espacios de participación de la sociedad organizada, así como el cierre de mesas de trabajo ante el menor requerimiento o disidencia.

“La Mesa de Emergencia Cultural abierta a pedido de las consejerías y los gremios fue suspendida por la ministra y su Gabinete que no aceptaron el disenso. Un documento de 21 puntos urgentes planteado por la sociedad representada está cajoneado”, sostiene la carta.

También señala que la mesa de MICSUR (Mercado de Industrias Culturales del SUR), creada tras un pedido de los gremios, quedó clausurada sine die tras una reunión “donde se plantearon críticas y necesidad de rectificar errores cometidos, hasta con llamados a contratación pública”.

Informes sobre gastos y Ley del Seguro Social del Artista

Según los consejeros firmantes y gremios que apoyan la citada carta, “los informes y detalles de gastos e inversiones de la SNC no son entregados en su totalidad a las instancias como Concultura”.

“Aparte de datos genéricos, sin desglose de rubros ni aplicación, no hay una sola documentación puesta a conocimiento sobre los recursos que ingresan por proyectos, cooperación internacional, donación o transferencias de entidades binacionales”, señala la nota.

Agrega que “la opacidad de estas gestiones tiene la duda puesta sobre cómo se mueve el dinero interna y externamente, con qué vínculos y acuerdos se producen las acciones y alianzas y si efectivamente se destina a los fines misionales o solo responden a intereses sectoriales”.

En este sentido, afirman que el discurso de “la cultura debe generar desarrollo” no pasó de la palabra.

“El sector está cada vez más empobrecido y precarizado; hay vastos ámbitos de urgencia que están desatendidos, desaparecen diariamente expresiones culturales, memorias, patrimonio tangible e intangible, sin recibir la más mínima atención; mientras se priorizan los eventos promocionales y del marketing de las industrias creativas, en la alianza público-privada y los eventos sociales sin arraigo identitario sino comercial”, remarca la nota.

Otro cuestionamiento es el no cumplimiento hasta ahora de la Ley del Seguro Social del Artista (Ley N° 4199/2010) que garantiza seguro de salud y jubilación al sector.

“Después de 16 años la normativa sigue sin poder hacerse efectiva. Hasta el momento –a pesar del reclamo sectorial- la SNC no tomó como un asunto esencial destrabar el reglamento dictado por el Consejo del IPS que fija una fluctuación de aportes contraria a la ley”, añade la carta.

Sostiene que “el tema está abandonado, apenas con comentarios formales cuando se pregunta y no hay interés de fondo para su solución”.

Cuestionan protagonismo de la Oficina de la Primera Dama en las iniciativas culturales

En esta nota, los gremios también expresaron su preocupación por el creciente protagonismo de la Oficina de la Primera Dama (OPD) en las iniciativas culturales.

“Corresponde exigir que se esclarezca el fundamento jurídico, el alcance de las atribuciones y los mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas de la OPD en las iniciativas culturales que impulsa, a fin de evitar la superposición de competencias, el debilitamiento de la institucionalidad cultural y la sustitución de los mecanismos legales de participación por espacios de decisión carentes de representación sectorial”, expresa.

Finalmente, reiteran el pedido de destitución de Adriana Ortiz y solicitan convocar a una mesa sectorial para establecer “un perfil consensuado que deberá reunir la persona que deba asumir la responsabilidad de trabajar y salvaguardar el derecho a la cultura y cumplir con los mandatos constitucionales en la materia”.

La carta está firmada por Nathalia Correa, consejera de Culturas Vivas Comunitarias; Susana Fariña Rodríguez, consejera de Danza, Miguel H. López y Victor Aillon, consejeros del Audiovisual; Luis Ocampos Pompa, consejero de Artes Visuales; Bárbara Medina, consejera de Afrodescendientes; y Lourdes Torres, consejera de Teatro.

La nota cuenta con el apoyo de las siguientes organizaciones: