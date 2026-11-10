Noche de los Museos 2026 ya tiene una nueva fecha y será en este mes de noviembre

La Noche de los Museos 2026 estaba inicialmente programada para este 7 de noviembre. Pero, a raíz de los acontecimientos políticos y sociales, la organización decidió posponer el evento para una nueva fecha.

Ahora anunciaron, a través de las redes sociales, que la Noche de los Museos 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre, a partir de las 18:00.

“Pronto actualizaremos la lista de museos, rutas y actividades complementarias”, añadió la organización del evento, a cargo de la Asociación Noche de los Museos.

Esta será la décima edición del evento, que abarcará a museos de casi todo el país. En algunas localidades habrá un circuito de buses gratuito que permitirá al público conocer el acervo y disfrutar de las diferentes propuestas de los museos públicos y privados.