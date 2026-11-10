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Cultura
10 de noviembre de 2026 - 15:34

Noche de los Museos 2026 ya tiene una nueva fecha y será en este mes de noviembre

Hombre con camiseta blanca y chaleco oscuro sostiene un teléfono móvil, capturando imágenes de una máquina de escribir en exhibición.
Un hombre fotografía una exhibición durante la Noche de los Museos en el Centro Cultural del Puerto.Silvio Rojas

La Noche de los Museos 2026 ya tiene una nueva fecha, tras la reprogramación del evento a raíz de los acontecimientos de la semana pasada. La actividad reunirá a museos de casi todo el país.

Por Maripili Alonso
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La Noche de los Museos 2026 estaba inicialmente programada para este 7 de noviembre. Pero, a raíz de los acontecimientos políticos y sociales, la organización decidió posponer el evento para una nueva fecha.

Ahora anunciaron, a través de las redes sociales, que la Noche de los Museos 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre, a partir de las 18:00.

“Pronto actualizaremos la lista de museos, rutas y actividades complementarias”, añadió la organización del evento, a cargo de la Asociación Noche de los Museos.

Cartel promocional con fondo púrpura que destaca el evento Noche de los Museos 2026 y su nueva fecha.
La Asociación Noche de los Museos confirma la nueva fecha del evento para el 21 de noviembre.

Esta será la décima edición del evento, que abarcará a museos de casi todo el país. En algunas localidades habrá un circuito de buses gratuito que permitirá al público conocer el acervo y disfrutar de las diferentes propuestas de los museos públicos y privados.

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