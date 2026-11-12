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Cultura
12 de noviembre de 2026 - 17:16

“Kostia” llega a escena presentando un viaje teatral inspirado en un clásico de Antón Chéjov

Elenco de 'Kostia' posando, con mujeres en vestidos y hombres con chaquetas, en un ambiente neutral.
El elenco de la obra 'Kostia', que subirá a escena este viernes, bajo la dirección de Nelson de Santaní.Gentileza

La obra teatral “Kostia”, con versión teatral y dirección de Nelson de Santaní, llegará este viernes 13 al Centro Histórico Aristócrata, en el edificio de Capasa. La puesta está inspirada en “La gaviota”, de Antón Chéjov.

Por ABC Color
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“Kostia, un viaje teatral” es la nueva propuesta de la compañía La Parada Teatro, que llegará a escena este viernes 13. La obra propone un recorrido por el universo de los artistas, sus aspiraciones, contradicciones y conflictos personales.

Lea más: Luis Parra celebrará 20 años de trayectoria con un concierto sinfónico en Asunción

El Centro Histórico Aristócrata (Palma y Garibaldi) será el escenario de esta puesta inspirada en la clásica obra “La gaviota”, del dramaturgo ruso Antón Chéjov.

La trama seguirá a Kostia, un joven creador que intenta encontrar su propio lenguaje artístico y abrirse camino en un mundo donde el reconocimiento parece reservado para los que ya ocupan un lugar de prestigio.

Nati Escoz, Facundo Bogado, Osvaldo Molinas, Barbara Becklake, Nancy Saldívar, Leonardo Rivas y Chelo Galeano conforman el elenco de esta obra, que busca explorar temas como la fragilidad de los vínculos humanos, el deseo de ser amado, la necesidad de reconocimiento y la dificultad de aceptar que nuestros proyectos personales no siempre encuentran el camino que imaginamos.

Mujer con atuendo floral y sombrero sonríe junto a hombre serio con gafas en un fondo beige.
Bárbara Becklake y Chelo Galeano son parte de la obra teatral "Kostia".

Las funciones serán este viernes 13 y sábado 14 a las 20:30. Las entradas tienen un costo de G. 50.000 y se pueden adquirir de forma anticipada al (0986) 406-904. Con cada entrada, los asistentes recibirán un obsequio.

La producción ejecutiva está a cargo de Christian Quiñonez. El espectáculo cuenta con el apoyo del FONDEC y de la Casa del Teatro Edda de los Ríos.

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