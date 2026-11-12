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Música
12 de noviembre de 2026 - 14:31

Luis Parra celebrará 20 años de trayectoria con un concierto sinfónico en Asunción

Luis Parra celebrará 20 años de trayectoria con un concierto sinfónico en Asunción
El músico Luis Parra celebrará sus 20 años de carrera con un concierto especial en el Teatro Municipal.Gentileza

El cantante paraguayo Luis Parra celebrará sus dos décadas de trayectoria artística con un espectáculo especial en el que recorrerá algunos de los temas más representativos de su carrera, esta vez acompañado por una orquesta sinfónica. El concierto será el viernes 13 de noviembre, a las 21:00, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane.

Por ABC Color
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La propuesta plantea una nueva lectura de las canciones que han acompañado el recorrido musical del artista, mediante arreglos especialmente adaptados para el formato sinfónico. El repertorio incluirá títulos como “Y cómo es él”, “Ella y Él”, “18 días y 500 noches”, “Mi árbol y yo”, “Por debajo de la mesa”, “Mi guitarra y mi voz”, “La barca” y “A mi tierra”.

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También habrá espacio para una selección de cumbias, con canciones como “El listón de tu pelo”, “Bombón asesino” y “Cómo te voy a olvidar”, además de otras sorpresas preparadas para la ocasión.

Para Parra, este aniversario representa una oportunidad de reconocer a quienes lo acompañaron durante estas dos décadas. “Este concierto representa mucho más que un aniversario. Es una oportunidad para agradecer al público que me ha acompañado durante estos 20 años, a los músicos, amigos, familiares y a todas las personas que han sido parte de este camino”, expresó.

El espectáculo contará además con la participación de varios artistas invitados: Fátima Román, Ihara Pam, Roscer Díaz, Humbertico, Abel Ullon, Marcelo y Sol Codas, Yoryi Torales y Marcos Minila, conocido como La Voz Azteca.

La presentación, organizada por GC Producciones, tendrá una duración aproximada de 90 minutos y estará dirigida a todo público.

Entradas

El concierto “Luis Parra Sinfónico - 20 Años de Historia” será el viernes 13 de noviembre, a las 21:00, en el Teatro Municipal de Asunción Ignacio A. Pane. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro. Para consultas se encuentran habilitados los números (0981)185-678 y (0981)623-043. Los medios de pago son efectivo y transferencias.

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