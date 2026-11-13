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Cultura
13 de noviembre de 2026 - 14:13

“Reindy (Hermana)”: obra de danza sobre lazos entre mujeres llega a distintos espacios de Asunción

Dos bailarinas en vestidos rojos, una inclinada hacia atrás y otra girando, iluminadas en un ambiente oscuro durante una actuación de danza.
“Reindy (Hermana)” explora los vínculos entre mujeres y las distintas formas de hermandad, a través de una propuesta de danza creada e interpretada por Jessica Díaz y Aurora Segovia.Gentileza

La propuesta, dirigida por Sergio Núñez e interpretada y creada por Jessica Díaz y Aurora Segovia, toma como inspiración a mujeres que dejaron huella en la historia a través de la escritura, la lucha y la educación. Tendrá cuatro funciones gratuitas en Asunción y el Bañado Sur, desde este sábado 14 de noviembre.

Por ABC Color
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La obra de danza “Reindy (Hermana)” se presentará en cuatro funciones durante noviembre, en espacios culturales de Asunción y el Bañado Sur. La propuesta explora los vínculos entre mujeres y las distintas dimensiones de la hermandad, más allá de los lazos de sangre: la complicidad, la solidaridad, la lucha, el amor y también los silencios compartidos.

Lea más: Berta Rojas dejó su huella en los Latin Grammy con “La huella de las cuerdas”

Con dirección de Sergio Núñez e interpretada y creada por Jessica Díaz y Aurora Segovia, la obra surge de un proceso de investigación que, según sus creadoras, partió de lo sensible, lo intuitivo y lo profundo. El concepto de hermana se convierte así en el eje de una propuesta que busca honrar los vínculos construidos entre mujeres frente a experiencias de discriminación, incomprensión y sometimiento.

Dos mujeres en un escenario oscuro, una arrodillada y otra de espaldas, ambas con faldas rojas en un ambiente dramático.
La obra toma como inspiración a mujeres que dejaron huella en la historia desde la literatura, la educación y la lucha por la libertad. La dirección está a cargo de Sergio Núñez.

Mujeres que dejaron huella

La investigación toma como referentes a mujeres que marcaron distintos ámbitos de la historia. En la literatura, aparecen las hermanas Brontë; en la lucha por la libertad, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal; y en la educación paraguaya, Celsa y Adela Speratti.

Estas mujeres, unidas por lazos familiares o por experiencias compartidas de lucha y sufrimiento, representan para las creadoras ejemplos cuya vigencia atraviesa generaciones. La obra también pone la mirada en las redes de apoyo que se forman entre amigas, compañeras y confidentes, y en cómo esos vínculos pueden convertirse en una forma de resistencia y acompañamiento.

“Reindy” tuvo su primer estreno en julio de 2025, en el ciclo Visión y Presencia, organizado por el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, con el apoyo del Centro Cultural de España en Asunción.

Mujeres en el escenario, una con blusa nude y falda roja, otra con cabello rizado, ambas en postura interpretativa y contemplativa en un ambiente oscuro.
La complicidad, la memoria y la solidaridad entre mujeres atraviesan esta propuesta escénica, que tendrá cuatro funciones durante noviembre en espacios culturales y comunitarios.

Funciones de “Reindy (Hermana)”

La obra tendrá cuatro presentaciones en distintos espacios:

  • Sábado 14 de noviembre, a las 19:00: Centro Cultural de España Juan de Salazar (Herrera 834).
  • Sábado 21 de noviembre, a las 11:30: Centro Cultural de España Juan de Salazar (Herrera 834).
  • Domingo 22 de noviembre, a las 19:00: Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (Juan de Salazar 310 c/ Artigas).
  • Sábado 28 de noviembre, a las 12:00: Asociación Mil Solidarios (35 Proyectadas 1513 c/ San Pedro, Bañado Sur).

Ficha técnica

Intérpretes y creadoras: Jessica Díaz y Aurora Segovia. Arte sonoro: Javier Palma. Voz en off: Nataly Valenzuela, con una carta de Minou Tavárez a su madre, Minerva Mirabal. Fotografía, video y diseño: Javier Valdez. Luces: Santiago Schaerer. Asistencia de dirección: Tobías Delvalle. Prensa y difusión: Manu Portillo. Dirección: Sergio Núñez.

“Reindy (Hermana)” cuenta con financiamiento de la Secretaría Nacional de Cultura y el apoyo del Centro Cultural de España Juan de Salazar, el Centro Cultural Paraguayo-Alemán y la Asociación Mil Solidarios.

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