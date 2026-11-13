“Reindy (Hermana)”: obra de danza sobre lazos entre mujeres llega a distintos espacios de Asunción

La obra de danza “Reindy (Hermana)” se presentará en cuatro funciones durante noviembre, en espacios culturales de Asunción y el Bañado Sur. La propuesta explora los vínculos entre mujeres y las distintas dimensiones de la hermandad, más allá de los lazos de sangre: la complicidad, la solidaridad, la lucha, el amor y también los silencios compartidos.

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Con dirección de Sergio Núñez e interpretada y creada por Jessica Díaz y Aurora Segovia, la obra surge de un proceso de investigación que, según sus creadoras, partió de lo sensible, lo intuitivo y lo profundo. El concepto de hermana se convierte así en el eje de una propuesta que busca honrar los vínculos construidos entre mujeres frente a experiencias de discriminación, incomprensión y sometimiento.

Mujeres que dejaron huella

La investigación toma como referentes a mujeres que marcaron distintos ámbitos de la historia. En la literatura, aparecen las hermanas Brontë; en la lucha por la libertad, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal; y en la educación paraguaya, Celsa y Adela Speratti.

Estas mujeres, unidas por lazos familiares o por experiencias compartidas de lucha y sufrimiento, representan para las creadoras ejemplos cuya vigencia atraviesa generaciones. La obra también pone la mirada en las redes de apoyo que se forman entre amigas, compañeras y confidentes, y en cómo esos vínculos pueden convertirse en una forma de resistencia y acompañamiento.

“Reindy” tuvo su primer estreno en julio de 2025, en el ciclo Visión y Presencia, organizado por el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, con el apoyo del Centro Cultural de España en Asunción.

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Funciones de “Reindy (Hermana)”

La obra tendrá cuatro presentaciones en distintos espacios:

Sábado 14 de noviembre, a las 19:00: Centro Cultural de España Juan de Salazar (Herrera 834).

Sábado 21 de noviembre, a las 11:30: Centro Cultural de España Juan de Salazar (Herrera 834).

Domingo 22 de noviembre, a las 19:00: Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (Juan de Salazar 310 c/ Artigas).

Sábado 28 de noviembre, a las 12:00: Asociación Mil Solidarios (35 Proyectadas 1513 c/ San Pedro, Bañado Sur).

Ficha técnica

Intérpretes y creadoras: Jessica Díaz y Aurora Segovia. Arte sonoro: Javier Palma. Voz en off: Nataly Valenzuela, con una carta de Minou Tavárez a su madre, Minerva Mirabal. Fotografía, video y diseño: Javier Valdez. Luces: Santiago Schaerer. Asistencia de dirección: Tobías Delvalle. Prensa y difusión: Manu Portillo. Dirección: Sergio Núñez.

“Reindy (Hermana)” cuenta con financiamiento de la Secretaría Nacional de Cultura y el apoyo del Centro Cultural de España Juan de Salazar, el Centro Cultural Paraguayo-Alemán y la Asociación Mil Solidarios.