Berta Rojas dejó su huella en los Latin Grammy con “La huella de las cuerdas”

El álbum estuvo nominado en Mejor Álbum Instrumental, mientras que la composición “Tríptico Sudamericano”, de Elodie Bouny, compitió en Mejor Obra/Composición Clásica. La tercera candidatura correspondió a la diseñadora paraguaya Celeste Prieto, por el diseño de empaque de la producción.

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“Cómo nos hubiera gustado poder darles la noticia de otro premio para el Paraguay. Tanto nos merecemos”, expresó Berta Rojas al compartir sus impresiones sobre la experiencia. “Sobre todo en estos tiempos de tanto dolor, pero también de tanta esperanza. Sepan, por favor, que están en mi corazón, que les siento”, agregó la guitarrista, quien también destacó el cariño y la dedicación que puso en este proyecto.

Por su parte, la diseñadora paraguaya Celeste Prieto, responsable del concepto visual y editorial del álbum, valoró el trabajo de los profesionales del país. “Yo creo que hemos demostrado al mundo que Paraguay tiene gente que trabaja bien, que vive de su trabajo”, manifestó. También hizo referencia a la importancia de reconocer ese esfuerzo y expresó un mensaje de esperanza: “¡Arriba Paraguay! ¡Vamos a salir de esta!”, aludiendo a la situación que atraviesa el país.

La presencia de Rojas en Las Vegas permitió llevar a uno de los escenarios más importantes de la industria musical internacional un proyecto dedicado a explorar y celebrar la diversidad de instrumentos de cuerda de América Latina, desarrollado junto a artistas y profesionales de distintos países.

Los ganadores de las tres categorías

En Mejor Álbum Instrumental, el premio fue para “A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole”, de Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro y Yainer Horta. La producción de Berta Rojas compartió la categoría con otras propuestas que exploran diferentes tradiciones de la música instrumental.

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En Mejor Obra/Composición Clásica, la estatuilla fue para Richard Scofano por “Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)”. En esta categoría competía también Elodie Bouny con “Tríptico Sudamericano”, composición incluida en el álbum de Rojas.

Por su parte, Mejor Diseño de Empaque reconoció a “La Vida Era Más Corta”, del argentino Milo J. Al recibir el premio, el músico expresó: “¡Aguante los diseñadores gráficos!”, en una celebración del trabajo de quienes están detrás de la identidad visual de las producciones discográficas.

La candidatura de Celeste Prieto reconocía el concepto visual y editorial de “La huella de las cuerdas”, concebido como un libro-arte que acompaña al vinilo y suma fotografías, textos y tecnología de realidad aumentada.

Berta Rojas, protagonista de la Semana Latin Grammy

Además de las nominaciones, Berta Rojas formó parte de las actividades de la Semana Latin Grammy, durante las cuales entregó el Premio al Educador de Música Latina al argentino Santiago Serna.

Al referirse a este reconocimiento, la guitarrista destacó el papel de quienes dedican su vida a la formación musical. “Su ejemplo nos recuerda el enorme poder transformador de la música y la importancia de quienes dedican su vida a inspirar y formar nuevas generaciones. A través de la música, también aprendemos a escuchar, a encontrarnos y a resonar con el otro”, expresó.

La diseñadora paraguaya Celeste Prieto también participó de las actividades en Las Vegas. Ambas recibieron sus respectivas medallas como nominadas, en reconocimiento a los trabajos vinculados al álbum.

Un recorrido por los instrumentos de cuerda de América Latina

“La huella de las cuerdas” es uno de los proyectos más ambiciosos de la trayectoria de Rojas. La producción propone un recorrido por la diversidad de instrumentos de cuerda del continente, muchos de ellos emparentados con la guitarra, pero con sonoridades, características y tradiciones propias.

Para realizarlo, la guitarrista recorrió aproximadamente 13.000 kilómetros, visitó diez países y compartió experiencias musicales con 17 artistas referentes de América Latina. El trabajo demandó más de dos años de investigación y producción junto a un equipo internacional, bajo la dirección de los productores Sebastián Henriquez y Popi Spatocco.

El resultado trasciende el formato discográfico convencional. La propuesta reúne canciones, videos, relatos documentales, fotografías y textos musicológicos, además de una edición de colección en formato de libro-arte. Esta incluye un vinilo de 180 gramos y tecnología de realidad aumentada en 3D, que permite explorar visualmente los instrumentos protagonistas y acercarse a sus sonidos.

La trayectoria de Berta Rojas en los Latin Grammy

Esta no fue la primera participación de Berta Rojas en los Latin Grammy. En 2022, la guitarrista paraguaya obtuvo el galardón a Mejor Álbum de Música Clásica por “Legado”. El mismo material también recibió el reconocimiento a Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por “Anido’s Portrait”, escrita por el compositor Sergio Assad.

Desde 2023, Rojas integra la Junta Directiva de la Academia Latina de la Grabación. Actualmente se desempeña como profesora asociada en Berklee College of Music, en Boston, Estados Unidos, donde fue la primera guitarrista latina en formar parte del cuerpo de instructores del departamento de guitarra.