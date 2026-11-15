Agenda cultural y artística del 15 al 21 de noviembre de 2026

Domingo 15

Show de patinaje / La fábrica de juguetes de Papá Noel

Ofrecido por: El Club de Patinaje de Melanie Scotover

Hora: 18:30

Lugar: Polideportivo 14 de Mayo (Ex-Caballería)

Informaciones: ticketea.com.py

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Lunes 16

Concierto / Recordando 65 años de Remigio Pereira

Ofrecido por: Ensamble Palito Miranda

Hora: 20:00

Lugar: Teatro de las Américas del CCPA

Informaciones: @ccpaculturalpy

Miércoles 18

Ballet / Cascanueces

Ofrecido por: Ballet de San Petersburgo

Hora: 20:30

Lugar: Gran Teatro del Banco Central del Paraguay

Informaciones: asuncion.live

Jueves 19

Show de Stand up / Aprendiendo a querer-me

Ofrecido por: Gonzalo “El Pela” Romero

Hora: 20:30

Lugar: Alianza Francesa

Informaciones: ticketea.com.py

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Viernes 20

Concierto / Cancioneras paraguayas

Ofrecido por: María Ríos, Paty Latorre, Nuez, Rocío Robledo y Carmen Díaz

Hora: 21:00

Lugar: El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas)

Informaciones: @elgranelasu

Concierto / Cumbias sinfónicas

Ofrecido por: Jorge Castro

Hora: 20:30

Lugar: Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py

Sábado 21

Taller / Personaliza tu lámpara de papel

En este encuentro creativo y distendido aprenderás, de la mano de Isabel Weiss, a darle tu toque personal a una lámpara de papel.

El encuentro se realizará en El Granel (Juan de Salazar 372 entre San José y Artigas) de 14:00 a 16: 30. Más informaciones: @elgranelasu y @isa.nada

Noche de los Museos

La décima edición de la Noche de los Museos invita a recorrer espacios históricos, artísticos y científicos de todo el Paraguay.

En Asunción, entre los lugares incluidos en la programación figuran la Casa de la Independencia, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo del Barro, la Manzana de la Rivera, el Centro Cultural de la República El Cabildo y el MuCi. La propuesta también se extiende a ciudades como Luque, Areguá, Capiatá y San Lorenzo, además de localidades de otros departamentos.

La cita es a partir de las 18:00. Más Informaciones: @nochedelosmuseosparaguay