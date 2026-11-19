En el local de la Fundación Texo para el Arte Contemporáneo (Paraguarí 852 c/ Manuel Domínguez), hoy a las 19:00 se realizará la presentación del libro “Contar el Arte 4″. El acto contará con un momento musical a cargo de Purahéi Soul.

El lanzamiento de esta publicación está enmarcada en la celebración del décimo aniversario de la fundación y presentará entrevistas realizadas entre los años 2022 y 2023 a referentes de distintas disciplinas artísticas y culturales.

El ciclo Contar el Arte se inició en el año 2016, bajo la curaduría y conducción de Fredi Casco. El espacio se ha consolidado como un punto de encuentro y construcción de memoria cultural.

A lo largo de esta década, el ciclo ha reunido más de 60 entrevistas a referentes nacionales e internacionales, dando lugar a un archivo que registra sus experiencias, trayectorias y reflexiones.

En este cuarto volumen de Contar el Arte, que tiene como presentador a la Fundación Itaú, se podrán encontrar las entrevistas a:

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Nhi-Mu

Sonia Carísimo

Francisco Tomboly

Sergio Ferreira

Joe Giménez

El Ojo Salvaje

Marcelo Martinessi

Javier Medina

Purahéi Soul

Oxígeno Feria de Arte Contemporáneo

“A través de disciplinas como la fotografía, el teatro, la arquitectura, el cine, la música y la gestión cultural, la publicación ofrece una mirada diversa sobre la escena cultural paraguaya, incorporando tanto testimonios individuales como experiencias colectivas”, destacaron desde la Fundación Texo.

Señalaron además que esta nueva entrega de Contar el Arte reafirma el compromiso de la fundación “con la preservación y difusión de la memoria cultural del Paraguay, acercando estas historias a las generaciones presentes y futuras”.

El acto será de acceso libre y gratuito.