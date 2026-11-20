“La idea sigue intacta y Palmear también”, señalaron los organizadores de la Feria Palmear, tras la crisis desatada por la caída de Ueno Bank, uno de los patrocinadores del evento.

La Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA) está al frente de la organización de esta actividad, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura y la Municipalidad de Asunción.

Esta edición de la Feria Palmear se llevará a cabo de 17:00 a 1:00 y abarcará tres cuadras peatonales de la calle Palma, entre Nuestra Señora de la Asunción y 14 de mayo.

Sobre Palma e/ Chile y Alberdi se instalarán los puestos de artesanía y en este sábado se podrán encontrar propuestas en ao po’i, madera, dibujos arquitectónicos, libros, artesanía urbana y más.

En la cuadra comprendida entre Alberdi y 14 de mayo se instalarán los puestos de gastronomía con opciones de sándwich desmechado, jugos, café, gastronomía coreana, pollo frito, gastronomía venezolana y gastronomía colombiana.

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En cuanto a bebidas, la organización detalló que se podrán encontrar cervezas artesanales, mosto y tragos a base de licor de miel.

Igualmente, a un costado del Banco de la Nación Argentina estará la Zona Pets, con objetos y prendas de vestir para mascotas.

En Palma y 14 de mayo estará montado un escenario y esta será su programación:

19:00 Conjunto Folklórico Municipal de la Ciudad de Asunción

22:00 hs Dj Sole Rossner

En la Feria Palmear igualmente habrá activaciones de las marcas patrocinadoras y de los frentistas de la calle Palma, mientras que el área de sanitarios estará sobre la calle Alberdi e/ Palma y Presidente Franco.

Días pasados, AMCHA publicó un comunicado reafirmando su compromiso con la reactivación del Centro Histórico de Asunción y señaló que el citado banco no había realizado desembolso alguno a la organización durante este año.