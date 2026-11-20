Buscando promover el reconocimiento, la salvaguarda y la valorización del Teatro Popular Paraguayo, el Cepate realizará este fin de semana el Festival “Memoria del Teatro Popular”. Será en la Sala La Correa (Gral. Díaz c/ Don Bosco), con acceso libre y gratuito.

Lea más: “La herida del padre”: Violeta Acuña presenta una exploración escénica sobre las heridas del poder patriarcal

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), apunta a visibilizar las puestas escénicas de raíz comunitaria que han contribuido históricamente a la construcción de la memoria colectiva y la identidad cultural nacional, impulsando además su declaración oficial como Patrimonio Cultural.

Durante las noches del viernes 20, sábado 21 y domingo 22 a las 20:00, el público podrá disfrutar de obras representativas del género a cargo de los elencos: Compañía Roque Sánchez- Graciela Pastor, Grupo Real de Teatro, Claro Oscuro Teatro y otras agrupaciones invitadas.

Los “Tesoros Vivos del Teatro Popular” que serán reconocidos en el festival

En el marco del festival se otorgará el reconocimiento de “Tesoros Vivos del Teatro Popular” a cuatro figuras de la escena, en reconocimiento a sus trayectorias y compromiso sostenido. Ellos son:

Graciela Pastor

Teresita Pesoa

Blanca Navarro

Roger Bernalve

“Mas allá de la celebración artística, este proyecto busca sentar las bases para el diseño de políticas culturales que garanticen la preservación, difusión y fortalecimiento del teatro popular como un bien vivo, dinámico y esencial para la vida democrática y cultural del Paraguay”, destacaron desde Cepate.