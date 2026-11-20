Buscando promover el reconocimiento, la salvaguarda y la valorización del Teatro Popular Paraguayo, el Cepate realizará este fin de semana el Festival “Memoria del Teatro Popular”. Será en la Sala La Correa (Gral. Díaz c/ Don Bosco), con acceso libre y gratuito.
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La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), apunta a visibilizar las puestas escénicas de raíz comunitaria que han contribuido históricamente a la construcción de la memoria colectiva y la identidad cultural nacional, impulsando además su declaración oficial como Patrimonio Cultural.
Durante las noches del viernes 20, sábado 21 y domingo 22 a las 20:00, el público podrá disfrutar de obras representativas del género a cargo de los elencos: Compañía Roque Sánchez- Graciela Pastor, Grupo Real de Teatro, Claro Oscuro Teatro y otras agrupaciones invitadas.
Los “Tesoros Vivos del Teatro Popular” que serán reconocidos en el festival
En el marco del festival se otorgará el reconocimiento de “Tesoros Vivos del Teatro Popular” a cuatro figuras de la escena, en reconocimiento a sus trayectorias y compromiso sostenido. Ellos son:
- Graciela Pastor
- Teresita Pesoa
- Blanca Navarro
- Roger Bernalve
“Mas allá de la celebración artística, este proyecto busca sentar las bases para el diseño de políticas culturales que garanticen la preservación, difusión y fortalecimiento del teatro popular como un bien vivo, dinámico y esencial para la vida democrática y cultural del Paraguay”, destacaron desde Cepate.