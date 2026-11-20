La disposición establece que Cuenca tendrá el rango, los honores y las prerrogativas de los ministros del Poder Ejecutivo. En el mismo documento, el Ejecutivo agradece a Ortiz Semidei por los servicios prestados a la institución. El decreto no especifica los motivos de la sustitución.

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¿Quién es Juan Marcelo Cuenca?

Juan Marcelo Cuenca Torres es abogado, notario público, egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Historiador, comunicador y gestor cultural. Cuenta además con maestrías en Planificación y Conducción Estratégica Nacional y en Derecho Civil y Procesal Civil.

Su trayectoria en la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) comenzó en 2018, cuando fue designado director general de Comunicación Estratégica, durante la gestión de Rubén Capdevila. En febrero de 2019, asumió como director general de Gabinete, cargo que ejerció simultáneamente con el anterior.

Durante su permanencia en la institución, representó al ministro en reuniones del Consejo Nacional de Cultura (Concultura) y en encuentros internacionales, como la reunión de la Comisión Interamericana de Cultura de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Washington en 2020.

En el ámbito cultural, es director y conductor del programa radial y televisivo “Paraguay Eterno”, dedicado a la difusión de la historia paraguaya. Actualmente, el espacio radial se emite los sábados, de 14:00 a 16:00, por Monumental 1080 AM.

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También dirige el sello editorial Línea de Tiempo, que cuenta con publicaciones sobre historia, literatura y cultura paraguaya. Entre sus trabajos bibliográficos figuran “La última invasión. El conflicto por los Saltos del Guairá” (2017) y “De la pluma al micrófono” (2018). Es exalumno del Colegio San José y asesor de su Academia Literaria.

Cambios en el Ejecutivo

La designación se produce en el marco de la reorganización del Poder Ejecutivo impulsada por Pedro Alliana, tras la crisis política vinculada al caso Ueno Bank y la salida de Santiago Peña.

El pasado 9 de noviembre, Alliana solicitó a los ministros, secretarios ejecutivos con rango ministerial y titulares de distintas instituciones públicas que pusieran sus cargos a disposición.

En el ámbito cultural, ese mismo día, integrantes del Consejo Nacional de Cultura (Concultura), con el respaldo de gremios y asociaciones del sector, remitieron una nota a Alliana solicitando la destitución de Ortiz Semidei y planteando cuestionamientos a su gestión.

El Decreto Nº 7256 formaliza ahora el cambio de titularidad de la Secretaría Nacional de Cultura.