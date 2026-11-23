Según la organización, la iniciativa se suma a una serie de acciones desarrolladas durante noviembre en distintos países, con el propósito de “manifestarse, desde el arte, contra la violencia y las injusticias que atraviesan los pueblos”.

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La convocatoria está abierta a quienes deseen compartir dos poemas o canciones de autoría propia, vinculados con la temática de la actividad. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del número de WhatsApp (0971) 370-235.

La jornada también contará con canciones de Marcela Lezcano, quien busca apoyo para el restablecimiento de su salud, según informó la organización.

Asimismo, los organizadores invitaron a organizaciones y gremios a sumarse a la convocatoria, que plantea a la poesía como un espacio de expresión y encuentro ante el contexto internacional. “La poesía es el bastión para refugiarnos y expresarnos. Nuestras balas son poemas”, expresaron.