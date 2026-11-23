La intendenta de Asunción, Soledad Núñez, confirmó la próxima designación de María Graciela Meza Mezgolits como directora general de Cultura y Turismo de la Municipalidad. La profesional es socióloga, gestora cultural y profesora superior de danza clásica, con una trayectoria que abarca la gestión pública, la docencia y la promoción de las artes.

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Uno de sus antecedentes en el sector público es su participación en el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), donde integró el Consejo Directivo. También intervino en la elaboración e impulso del proyecto de ley que dio origen a esta institución. Posteriormente, se desempeñó como directora general de Creación y Diversidad Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Entre 2010 y 2016 trabajó como consultora en el área de Cultura y Turismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D. C. Su experiencia internacional también incluye cursos de capacitación y presentaciones en el ámbito de la danza y la gestión cultural.

Trayectoria vinculada a la danza

Meza fue cofundadora y directora de la Fundación Pro Ballet y del Ballet Nacional del Paraguay. En el ámbito de la formación, coordinó y ejerció la docencia en el Departamento de Danza del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA). También estuvo al frente de la Casa Bicentenario de la Danza en 2017.

Actualmente coordina el Departamento Cultural del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA). Además, es fundadora y coordinadora general de Senderos del Movimiento, una iniciativa que plantea el arte como herramienta de transformación social.

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A su trayectoria en gestión y formación se suman publicaciones y aportes académicos sobre las industrias culturales y creativas de Paraguay y las Américas.

Su próxima incorporación al gabinete municipal la situará al frente de las políticas culturales y turísticas de Asunción. La intendenta todavía deberá formalizar su designación.