José María Rivarola Matto llega con su ingenio y su gran humor

"La dueña del fuego", una antiquísima leyenda nivaclé recopilada y escrita originalmente por Leni Pane y adaptada para la Colección Infantil por Raúl Silva Alonso, acaparó la atención de los niños ayer, cuando el libro fue distribuido con nuestro diario.



Muchos padres y madres de familia accedieron al pedido de sus chicos y se hicieron de un ejemplar para ir completando en casa todos los títulos de la Colección Infantil Conociendo me Divierto, esta espléndida contribución de El Lector y ABC Color para que los niños comiencen a gustar de la lectura y a constituir con ello un verdadero hábito de vida.



Por su parte, el otro excepcional emprendimiento bibliográfico de ABC y El Lector, la Biblioteca Popular de Autores Paraguayos prepara para el próximo domingo un libro que no puede faltar en los hogares paraguayos y que ningún compatriota debe dejar de leer para conocer mejor las vicisitudes de nuestro país a inicios del siglo XX.



En efecto, José María Rivarola Matto volcó en "La belle epoque y otras hodas" todo su celebrado talento en una serie de relatos breves sobre costumbres, personalidades, hechos llamativos, descripciones de una Asunción bucólica y festiva al mismo tiempo, y anécdotas plenas de picardía.

El público, a la vez de divertirse a mares, aprenderá también algo más sobre la ciudad en que vivieron y retozaron nuestros abuelos y bisabuelos, expuesta tal como sólo el asombroso ingenio del mayor de los Rivarola Matto (el menor es Juan Bautista) nos puede exponer.





A DESACRALIZAR EL PASADO



"La belle epoque y otras hodas" tuvo su primera edición en 1980. Rivarola Matto recogió en ese volumen un conjunto de sus regocijadas crónicas publicadas desde fines de 1974 hasta inicios de 1976 en el diario La Tribuna, hoy ya desaparecido.



La técnica expositiva simple, pero aguda, permite al autor desacralizar el pasado bajándolo al nivel de la farsa. Muchas prácticas, que no se han ido del todo, que revelan la persistencia de la cultura aldeana en las costumbres, gustos, los valores y creencias de la gente paraguaya de los primeros años 20, son descritos con sagacidad y humor, los que los hace amables y divertidos, además de intensamente ilustrativos del proceso cultural del país.



El mismo José María, en el primero de los textos que incluye su obra, describe a "La belle epoque" como aquel período dorado de Europa anterior a la Primera Guerra Mundial. El llamado Viejo Continente disfrutaba entonces de la mayor riqueza y poseía las mayores extensiones de tierra y de mar a través de sus enclaves coloniales.



Agrega Rivarola Matto: "Como la simetría es propia del pensamiento, no he podido dejar de buscar similitud o contraste con esa época anterior a la Guerra del Chaco, que aún con sus turbulencias tenía sus encantos. Ya se sabe que la búsqueda de la felicidad nos lleva con frecuencia hacia los tiempos perdidos".