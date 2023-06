Thomas Whigham y sus tesoritos del baúl

En los cincuenta años que Thomas Whigham ha estado trabajando en la historia de Paraguay, ha desarrollado un interés en una amplia gama de instituciones, hábitos sociales, costumbres, producciones literarias y eventos.

Lea más: Comenzó la preventa de entradas para el Primavera Sound Day Asunción

Sobre todo, se ha centrado en el pueblo paraguayo y los desafíos vividos a lo largo de los siglos. Si bien es más conocido por sus estudios sobre la Guerra de la Triple Alianza, también ha publicado trabajos sobre economía colonial, historia comercial y relaciones interamericanas.

En esta compilación de obras más cortas, ha buscado profundamente en varias cajas de cartón y un baúl marino, para encontrar documentos fotocopiados y otras fuentes que había dejado atrás en su investigación anterior y que ahora desea ofrecer a los lectores.

La mayoría, aunque no todos, de estos breves artículos fueron publicados recientemente en la sección cultural de periódicos paraguayos. Reflejan el deseo de Whigham de pasar sus años de retiro de manera constructiva. Él desea entretener e informar a los paraguayos sobre su país desde la perspectiva distinta de un forastero bien intencionado.

“Algunas de sus observaciones son autobiográficas, otras se basan en una lectura amplia no solo de los textos históricos paraguayos, sino del corpus más amplio de la erudición occidental. Aquí estos “tesoritos del baúl” consiguen una segunda lectura. Tal vez puedan inspirar algún interés pasajero (o un toque de humor) o, mejor aún, sugerir la posibilidad de una investigación histórica más extensa para la generación más joven”, expresan desde la editorial.

En tanto, en el prólogo, la escritora Montserrat Álvarez escribe: “Pocas veces un baúl lleno de documentos de archivo y anotaciones sueltas escritas en papeles ya amarillentos y acumulados a lo largo de los años y décadas habrá revelado al ser abierto tanta vida y color, tantos conocimientos y tanto afecto por su material como el baúl del profesor Whigham”.

Por su parte el autor, en una parte de su introducción, afirma que “hay una razón final para haber escrito estas piezas o anécdotas del baúl: es divertido y a menudo chistoso contemplar todas estas historias”. En ese sentido, añade: “creo que la diversión debe acompañar necesariamente cualquier investigación o contemplación de un lugar como el Paraguay”.

Al respecto, profundiza que en ocasiones se ha encontrado con lectores “que parecen incapaces de superar el hecho de que soy extranjero o con lectores que se sienten profundamente y personalmente insultados por mis observaciones sobre sus héroes. Digo que deben tratar de someter sus propias ideas a un grado de madurez intelectual o al menos aprender a reírse de vez en cuando”.

Sobre el autor

Whigham es profesor emérito de Historia en la Universidad de Georgia. Recibió su doctorado en 1985 por la Stanford University, donde estudió con Richard Morse y Frederick Bowser. En su disertación titulada “The Politics of River Commerce in the Upper Plata, 1780-1870″, analizó el comercio en Paraguay, el Nordeste argentino y las zonas limítrofes del Brasil, y fue publicado más tarde por la Editorial de la Universidad de New Mexico.

Whigham continúa sus investigaciones en la trayectoria de la historia latinoamericana del siglo XIX. Fue becario de la Comisión Fulbright en Paraguay y Argentina en 1988 y 1992.

Ha publicado más de veinte libros sobre la historia de la zona, y es particularmente conocido por sus seis libros sobre la Guerra Guasú, uno de los cuales ganó el premio como Choice Academic Title en 2003.