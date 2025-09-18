Sally Rooney no viajó a recibir el premio Sky Arts por temor a ser arrestada debido a su apoyo a Palestine Action

La autora de Normal People, Sally Roonie, bautizada por la crítica literaria y la prensa británica como “la Jane Austen milenial”, no pudo viajar para recoger el premio Sky Arts debido a que puede ser arrestada si entra al Reino Unido por su apoyo al grupo Palestine Action.
En agosto, Rooney declaró que destinaría las regalías de sus obras a apoyar al grupo Palestine Action, que fue etiquetado como “organización terrorista” y proscrito en el Reino Unido en julio. Desde entonces, más de 1600 personas han sido arrestadas por apoyar a Palestine Action.
Lea más: Sally Rooney cometerá un delito terrorista si apoya a Palestine Action, advierte Londres
Rooney ganó el premio Sky Arts de literatura por su cuarta novela, Intermezzo. En la ceremonia de entrega, celebrada el martes, su editor, Alex Bowler, de Faber, recogió el premio en su nombre.
Bowler leyó una carta de Rooney en la cual la escritora agradecía el galardón y explicaba que, debido a su apoyo a las “protestas no violentas contra la guerra”, le habían notificado que “ya no podía entrar de forma segura al Reino Unido” sin peligro de arresto.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Sally Rooney vuelve con la esperada ‘Intermezzo’, “una especie de homenaje a ‘Ulises’”
La carta terminaba reiterando la creencia de la joven novelista irlandesa “en la dignidad y la belleza de toda vida humana”, así como su “solidaridad con el pueblo palestino”.