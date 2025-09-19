Biblioteca Nacional celebrará sus 138 años con una mañana de lectura

La Biblioteca Nacional del Paraguay, dependiente de la Secretaría Nacional de Cultura, conmemora 138 años de su creación con una Mañana de Lectura abierta al público este sábado 20 de septiembre, de 8:00 a 11:00, con actividades de promoción de la lectura y la cultura.