Biblioteca Nacional celebrará sus 138 años con una mañana de lectura

Durante la jornada, los asistentes podrán traer sus propios libros, escuchar lecturas en voz alta de cuentos y poemas, leer en silencio, conversar o descubrir nuevas propuestas literarias a través de una selección especial de libros curados para la ocasión.
Para los niños se preparó un Cuentacuentos al aire libre a cargo de Lourdes Armoa, así como un espacio de lectura compartida junto a sus padres. Además, representantes de La Liga de Aventureros presentarán juegos de mesa, explicarán su labor y ofrecerán información sobre próximas sesiones de juego en la Biblioteca. Los visitantes también podrán disfrutar de café y chocolate caliente durante la actividad.
La institución fue creada el 21 de septiembre de 1887 mediante la promulgación de la ley correspondiente, y se ha consolidado como un referente cultural del país, custodia de la memoria histórica y espacio de encuentro para todas las edades.
La misión de la Biblioteca Nacional del Paraguay es promover el enriquecimiento y la adecuada preservación de las colecciones del patrimonio cultural documental y bibliográfico, garantizar el fácil acceso a las mismas, e impulsar su participación en la modernización y desarrollo de la institución.
Asimismo, busca brindar los servicios y espacios necesarios para el desarrollo intelectual y educativo de la ciudadanía, favoreciendo el correcto ejercicio de sus derechos dentro del marco democrático.
La Biblioteca Nacional, ubicada en De la Residenta 820 c/ Avda. Perú, Asunción, invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta celebración, continuando con su labor en la promoción de la lectura, el encuentro y la preservación de la historia nacional.