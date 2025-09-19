Festival Pop Bruto: una apuesta por las nuevas voces musicales

Pop Bruto llega con la intención de abrir un espacio propio para propuestas frescas y auténticas, donde conviven la vanguardia y las nuevas promesas. El cartel de esta primera edición refleja la diversidad y riqueza de la escena alternativa.

Como cabezas de cartel estarán El Culto Casero, banda de referencia del circuito independiente nacional, y el argentino Juan López, reconocido por su propuesta poética y sensible que gana cada vez más adeptos en el circuito regional.

A ellos se suman proyectos con identidad sonora marcada, como The Crayolas, 411Y y Mi Sueño Póstumo, nombres que han ido consolidando su lugar en la escena alternativa local.

La apuesta por el futuro también está presente con la participación de Chicoplastic, uno de los grupos emergentes más prometedores del panorama musical paraguayo, cuya creatividad comienza a captar la atención del público.

Con esta primera edición, Pop Bruto inaugura un espacio de celebración para las nuevas voces de la música alternativa. La cita es el 20 de septiembre en Voudevil, con entradas disponibles en www.tuti.com.py a G. 80.000 (precio final). Un festival que nace con la ambición de consolidarse como referente de la escena emergente paraguaya y regional.