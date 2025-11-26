Literatura
26 de noviembre de 2025 - 06:57

Rendirán homenaje a la escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz

Sor Juana Inés de la Cruz será recordada, a través de sus obras, en el espacio Punto Divertido.
Sor Juana Inés de la Cruz será recordada, a través de sus obras, en el espacio Punto Divertido.Gentileza

La escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz será recordada mañana con un homenaje literario en el espacio Punto Divertido. El encuentro será a las 19:30 en la Casona Loma Tarumá, ubicada en México c/ Rodríguez de Francia, con acceso gratuito.

La magíster Daily Grace estará al frente al frente de esta actividad, que contará con lecturas performativas a cargo de Morena Sosa y Cristhian Encina.

Lea más: La Galería Casa Mayor recorre 50 años de creación de Luis Cogliolo con una visita guiada

También habrá un conversatorio abierto al público para leer y comentar algunos textos de Sor Juana Inés de la Cruz.

Sor Juana Inés de la Cruz (1948-1695) fue una religiosa jerónima, nacida en San Miguel de Nepantla y considerada entre los exponentes del Siglo de Oro de la Literatura en Español. También se la denomina como la “Décima musa”.

Entre sus obras se encuentran las piezas teatrales “Amor es más laberinto” y “Los empeños de una casa”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además escribió sonetos, redondillas, décimas, romances, poemas de amor, y también realizó investigaciones científicas.