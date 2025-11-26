Rendirán homenaje a la escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz

La magíster Daily Grace estará al frente al frente de esta actividad, que contará con lecturas performativas a cargo de Morena Sosa y Cristhian Encina.

También habrá un conversatorio abierto al público para leer y comentar algunos textos de Sor Juana Inés de la Cruz.

Sor Juana Inés de la Cruz (1948-1695) fue una religiosa jerónima, nacida en San Miguel de Nepantla y considerada entre los exponentes del Siglo de Oro de la Literatura en Español. También se la denomina como la “Décima musa”.

Entre sus obras se encuentran las piezas teatrales “Amor es más laberinto” y “Los empeños de una casa”.

Además escribió sonetos, redondillas, décimas, romances, poemas de amor, y también realizó investigaciones científicas.