“Cuentos en Navidad”, la iniciativa solidaria que desde Paraguay se expande a América

Desde el pasado 1 de diciembre y hasta este martes 30 se realiza la edición número 16 de “Cuentos en Navidad”, una actividad solidaria que cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a través de su Dirección de Atención Educativa Compensatoria.

Lea más: “Filosofía para Nada”, una invitación a repensar el tiempo, la libertad y el disfrute

La iniciativa, que lleva adelante Clubdelibros Paraguay, consiste en “la lectura o narración de cuentos a niños que se encuentran internados en hospitales, centros de atención a menores en situación de vulnerabilidad, en escuelas, bibliotecas, con el fin de brindar un momento de esparcimiento y distracción, mientras se fomenta el hábito de la lectura”.

Este año, “Cuentos en Navidad” abarcó diversas instituciones como el Centro Abierto Ricardo Brugada, el Centro Educativo Infantil “Tororé” (Areguá), el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones y el Hospital del Trauma.

También llegó al Centro Abierto Salvador del Mundo y al Comedor Virgen de Fátima, ambos de la ciudad de Villeta; al Centro Abierto y Comedor infantil Virgen del Rosario, al Hospital Regional de Concepción y a la Unidad de Atención Abrazo de Concepción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otros centros visitados en esta iniciativa fueron el Hospital Nacional de Itauguá, el Hospital de Clínicas, el Aula Hospitalaria del Hospital Regional de Paraguarí, el Hospital Pediátrico Acosta Ñu, el Centro de Convivencia Pedagógica Ñemity, entre otros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según destacaron los organizadores, cada miércoles se emitió la versión virtual denominada NotiDrilo, llegando a hospitales, bibliotecas y hogares de niños vulnerables de Paraguay, Argentina y Uruguay.

Este año, el NotiDrilo contó con la participación de escritores de Paraguay como Mía Duarte y Nelson Aguilera, Niré Collazo (Uruguay), Patricia Aurelio (Argentina), Alexis Cuentacuentos (Guatemala), Teresita Borge y Pablo Delgado (Costa Rica).

Un total de 45 voluntarios fueron parte de esta edición de “Cuentos en Navidad”, que culminará este martes 30 con una visita al Hospital General de Itapúa “Ladislao Hrisuk Szuljew“.

Los organizadores destacaron que este año se visitarán 33 instituciones, incluyendo la Escuela Municipal de Las Talitas en Tucumán (Argentina) y el Hospital de Niños de San José, en Costa Rica.

Alejandro Hernández, cofundador del ClubdeLibros Paraguay, destacó que el traslado de los escritores a Concepción, Ciudad del Este, Villarrica y otras localidades estuvo a cargo de la Secretaría Nacional de Cultura.

En tanto, a través del apoyo del Centro Cultural de la República El Cabildo y las editoriales Servilibro, Arandurã y Fundación en Alianza se entregaron 300 libros a los centros visitados.

La programación de “Cuentos en Navidad” también fue retransmitida por Radio Tribuna de Nueva York, Estados Unidos; y la Radio Sudamericana de Corrientes, Argentina.