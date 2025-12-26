“Filosofía para Nada”, una invitación a repensar el tiempo, la libertad y el disfrute

Filosofía para Nada es una publicación que invita a detenerse y pensar en un contexto social atravesado por la urgencia, la hiperproductividad y la constante sensación de estar “a contrarreloj”. A partir de distintos enfoques, el libro propone revisar nuestra relación con el tiempo, el ocio y la libertad, cuestionando una lógica que glorifica la ocupación permanente y deja cada vez menos espacio para la contemplación y el disfrute.

Inspirada en la tradición de la escuela filosófica de Epicuro, la obra abre un espacio de reflexión colectiva donde los dogmas sociales, políticos y culturales son puestos en duda. Desde allí, el libro propone resignificar el ocio no como un tiempo improductivo o residual, sino como una posible forma de resistencia frente a la mercantilización de la vida cotidiana y del tiempo personal.

A lo largo de sus textos, el volumen plantea interrogantes que atraviesan la experiencia contemporánea: qué lugar ocupa hoy el tiempo libre, si sigue siendo un ámbito genuino de libertad o si ha sido absorbido por la lógica del mercado, y de qué manera es posible recuperar el valor del simple estar, del pensamiento pausado y del disfrute consciente. Estas preguntas funcionan como disparadores para un ejercicio de pensamiento crítico que busca ser, ante todo, vivo y profundamente humano.

Filosofía para Nada reúne a un amplio grupo de autores y autoras que aportan miradas diversas a esta reflexión colectiva. Participan de la obra Raquel Samudio, Federico González, Laura González, Ginno Agostini, César Fleitas, Marcela Achinelli, Viviana Insaurralde, Darío Sarah, Najeeb Amado, Carolina Roa, Walter Clemens, Guillermo Sequera, Patricia Lima, Sandra Ruiz Díaz, Ernesto Barrios y Walter Mers, conformando un mosaico de voces que dialogan en torno a una misma inquietud: cómo pensar el tiempo y la libertad en el presente.

Actualmente, el libro se encuentra en circulación y disponible para quienes deseen acercarse a una propuesta que invita a desacelerar, cuestionar y recuperar el valor del pensamiento filosófico como práctica cotidiana.