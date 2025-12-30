Andrés Colmán Gutiérrez presentó nuevo libro dedicado a la vida y obra de Koki Ruiz

A partir de testimonios de personas que conocieron de primera mano al artista misionero Delfín Roque “Koki” Ruiz Pérez, el periodista y escritor Andrés Colmán Gutiérrez elaboró este libro editado bajo el sello de Servilibro.
El Centro Cultural de la República El Cabildo acogió al acto de presentación de este material que, según destacó el autor, fue elaborado con el apoyo de Almudena y Julián Ruiz Fretes, hijos del recordado artista.
También recibió los testimonios de Camilo Cantero, Hugo Cabrera y Narciso Meza Martínez para realizar este libro biográfico acerca del artista visual que con su trabajo en Tañarandy atrajo a multitudes a San Ignacio Guazú.
El autor estuvo acompañado en el acto de lanzamiento por Vidalia Sánchez, de la editorial Servilibro, Augusto Dos Santos y el director del CCR Cabildo Aníbal Saucedo Rodas.
Koki Ruiz (1957-2024) fue artista plástico, artesano y arquitecto. Además de su trabajo cada Viernes Santo en Tañarandy, tuvo a su cargo el retablo de maíz, cocos y semillas montado para la visita del Papa Francisco en 2015; así como la elaboración del retrato de la beata Chiquitunga con 70.000 rosarios.
Fue uno de los artistas elegidos para representar a Paraguay en la Expo Dubái con el mural “La recolección de los frutos”. Fue distinguido como Embajador de la Marca País y obtuvo la Orden Nacional del Mérito en grado de Gran Cruz.