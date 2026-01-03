Literatura paraguaya en 2025: un año con reconocimientos y diversos lanzamientos

Tras la promulgación en 2023 de la Ley N° 7140 “De fomento de la Lectura y el Libro”, finalmente en 2025 se puso en marcha el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro (Conalib), que realizó su primer concurso de fondos por más de G. 985 millones.

Este concurso fue dirigido a proyectos para la creación en lenguas indígenas, a la traducción de obras literarias paraguayas, a la realización de libros accesibles e inclusivos y a proyectos para estimular la lectura y la escritura en diferentes puntos del país.

En este espíritu de impulsar la lectura, durante el año también se realizaron distintas ferias como la Chacú-Guaraní, la Feria Internacional del Libro (FIL) Asunción, la Libroferia Encarnación, el Parque Nacional de la Lectura, entre otros.

El trabajo de autores nacionales también llegó a otras latitudes como las obras de Augusto Roa Bastos que fueron parte de la Taipei International Book Exhibition, en Taiwán; el stand de Paraguay en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y la participación de autores o de sus libros en otras ferias realizadas en Brasil, Turquía, Francia, etc.

La novela histórica “La épica de doña Mencía y don Hernando. O cómo Paraguay perdió el mar”, de Gustavo Laterza, obtuvo el Premio Nacional de Literatura 2025. También recibieron menciones de honor las obras “Mango”, de Juan Ramírez Biedermann; “Universo poesía y otros versos”, de Delfina Acosta y “La montaña de plata”, de Milton Siegfried.

El año que acaba de culminar también acogió a la presentación de “Librería San Macario”, de Carlos Martín Noguera Bazzano. La obra fue la ganadora de la tercera edición del Premio de Novela Inédita “Beatriz Rodríguez Alcalá de González Oddone”.

El Concurso de Cuentos Dr. Jorge Ritter de Coomecipar, el Premio Fundación Itaú de Periodismo Cultural y otros han estimulado la creación y otorgado espacio a nuevas voces.

En este sentido, cabe destacar la realización del Roa Bastos Fest, un espacio para la reflexión y la difusión de saberes en torno a la literatura, el periodismo y el arte.

El escritor ganador del Premio Cervantes también fue recordado, a veinte años de su fallecimiento, con la apertura de un espacio cultural con su nombre en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en Asunción.

Un libro de poemas inéditos de Augusto Roa Bastos vio la luz en el 2025, así como la “Crónica de Niqueleón, hurrero”, una obra inédita del escritor Francisco Pérez-Maricevich, fallecido en 2022.

Diversos lanzamientos se realizaron a lo largo del año que acaba de culminar. Algunos de esos títulos fueron: “Hernandarias”, de Irina Ráfols; “Historias viscerales”, de Óscar Bogado Rolón; “Ayvu. Memoria oral en cuentos”, de Laura Ferreira; “Pequeñas historias que hacen grande la vida”, de José Daniel Nasta y “A la espera del colibrí”, de Laura Sánchez Fernández.

También fueron presentados: “La caverna de Asunción”, de Richard E. Ferreira; “Stavum y otros cuentos”, de Leni Pane; “Ex Sylvis”, de Damián Cabrera; “El pacto que te nombra”, de Lourdes Espínola; y “Locas de amor y otros cuentos”, de Lita Pérez Cáceres, entre otros tantos materiales.

La literatura paraguaya también registró en el 2025 el fallecimiento de la escritora Neida Bonnet de Mendonça, quien nació en la Argentina pero desarrolló toda su carrera literaria en nuestro país.

Sobre el final del año también cabe destacar la donación de un lote de más de 650 libros que pertenecieron al escritor Augusto Casola a la Biblioteca Nacional, así como la apertura de la Biblioteca Pública de la Literatura Paraguaya Contemporánea en la Casa Bicentenario de la Literatura.