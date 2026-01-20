La Caja de las Letras recibirá el legado de Josefina Plá: dónde ver la ceremonia

El legado de la artista y pensadora española-paraguaya Josefina Plá ingresará a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, en un gesto de reconocimiento a una figura clave del pensamiento y la creación iberoamericanos. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de su Centro Cultural de España en Paraguay.

El próximo 21 de enero, el acervo de la artista Josefina Plá (1903–1999) pasará a formar parte de la Caja de las Letras, espacio simbólico del Instituto Cervantes dedicado a preservar la memoria de grandes figuras de la cultura en lengua española. Con este gesto se reconoce la trayectoria y el impacto de una creadora fundamental para la cultura paraguaya y para el diálogo cultural entre España y América Latina.

Con apoyo de la AECID, canalizado por su Centro Cultural de España en Paraguay, esta incorporación se inscribe en una política de puesta en valor del patrimonio intelectual compartido, en continuidad con hitos recientes como la inclusión del legado de Augusto Roa Bastos, primer escritor paraguayo en formar parte de este emblemático espacio del Instituto Cervantes.

Josefina Plá, un puente cultural entre España y Paraguay

Nacida en la Isla de Lobos, España, y afincada en Paraguay desde 1937 hasta su fallecimiento, Josefina Plá fue escritora, poeta, dramaturga, ensayista, académica, traductora, crítica cultural, investigadora, artista visual y periodista, entre otras múltiples facetas. Su figura constituye una referencia ineludible del pensamiento y la modernidad cultural paraguaya del siglo XX, así como un ejemplo singular de integración transatlántica de prácticas intelectuales y artísticas.

A lo largo de una obra vasta y transversal, abordó con rigor estético y profundidad humanista temas vinculados a la condición humana, la memoria histórica, las desigualdades sociales y la experiencia femenina, al tiempo que desempeñó un papel clave en la educación, en la construcción de instituciones culturales y en la reflexión crítica sobre la cultura paraguaya. Fue, además, la primera mujer en dirigir un periódico en Paraguay y una de las principales impulsoras de la renovación del campo cultural en el país.

El ingreso de su legado en la Caja de las Letras subraya la dimensión simbólica de una creadora que encarna de manera ejemplar los vínculos históricos y culturales entre España y Paraguay.

En este marco, se prevé el depósito de diversos objetos de la artista: fotografías inéditas; documentos procedentes del archivo del Centro Cultural de España, con descripciones narrativas de la propia Josefina sobre el Centro Cultural y su labor; un ejemplar de Alcor con sus artículos periodísticos, donado por la Biblioteca Nacional de Paraguay; arcilla utilizada en sus obras; y un manuscrito de una obra teatral inédita perteneciente al archivo de la Biblioteca del Congreso de Paraguay, entre otros materiales que dan cuenta de su trayectoria intelectual y artística, así como de su aporte a la literatura, el pensamiento crítico y la cultura iberoamericana.

Colección Museo Josefina y Julián de la Herrería

Cabe recordar que en 1989 Josefina Plá donó su acervo personal al Estado español, específicamente al Centro Cultural de España Juan de Salazar. Esta colección, integrada hoy en los fondos de la AECID, está compuesta por más de 400 piezas y ha sido custodiada durante más de tres décadas por el Centro Cultural de España en Paraguay.

Coincidiendo con la celebración del 50º aniversario de este centro —el más antiguo de la Red de Centros Culturales de la AECID—, este legado, conocido como la Colección “Josefina y Julián”, formará parte en 2026 de una propuesta museográfica renovada y ampliada, cuyos detalles se darán a conocer con el anuncio del inicio de las celebraciones de tan significativa efeméride.

Con esta incorporación, la Caja de las Letras del Instituto Cervantes sitúa a Paraguay en el mapa internacional de la cultura en lengua española, poniendo en valor la figura de Josefina Plá y reforzando los lazos históricos y culturales entre España y Paraguay.