La “voz creativa” de Josefina Plá revive en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes, construida a partir de la bóveda de un banco que funcionó anteriormente en el sitio, resguarda ahora parte del legado de la artista hispano-paraguaya Josefina Plá (1903-1999), quien tuvo una destacada labor en la literatura, las artes visuales y el periodismo.

Miguel Albero, director de gabinete de Dirección y Comunicación Institucional del Instituto Cervantes, abrió la ceremonia presentando al embajador de España en Paraguay, Javier Parrondo, a quien destacó como el impulsor de esta iniciativa.

Del acto también fueron parte Eloísa Vaello, subdirectora de cooperación cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid); Laura Mesa, directora del Centro Cultural de España “Juan de Salazar”; Miryan Benítez, primera secretaria de la Embajada de Paraguay en España y Raquel Caleya, directora de Cultura y Bibliotecas del Instituto Cervantes.

Tras leer el poema “Piedad por las palabras”, Albero presentó el discurso escrito por Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, quien no pudo estar en el evento por motivos personales.

“Las palabras de Josefina Plá buscaron siempre un mundo ajeno a la prepotencia y a la soberbia, su poesía nació para decir las dificultades de la vida, las soledades y los destinos conflictivos. Esos que se revelan, con especial crudeza, en los domingos de la vida”, expresó.

Recordó que la artista, nacida en Isla de Lobos en 1903, conoció en Villajoyosa en 1924 al artista paraguayo Julián de la Herrería, con quien se mudó a nuestro país en 1927. Diez años después se instaló definitivamente en Asunción, donde fue parte de la destacada “Generación del 40″.

Igualmente se destacó la figura de Plá como ensayista, tendiendo un puente entre las culturas de España y Paraguay, a partir de diversos trabajos.

“Su vida la llevó a atravesar experiencias decisivas: la soledad, el transtierro, la identidad, la condición femenina, están presentes en su vivir, sus sueños, sus sombras y sus palabras”, agregó.

El representante del Instituto Cervantes sostuvo además que “en esta Caja de las Letras reconocemos que la cultura es una de las mayores riquezas de una comunidad y que el compromiso con el futuro pasa por heredar y revivir en nosotros lo mejor de nuestro pasado”.

“Por eso es un honor recibir hoy el legado de la poeta española y paraguaya Josefina Plá. Revivimos su voz creativa y la sentimos con nosotros”, acotó.

“Va a ser memoria viva”

El embajador Javier Parrondo, a su vez, destacó el reconocimiento “a una figura clave en la literatura, la poesía, las artes plástica y el periodismo” y celebró la incorporación del legado de Plá a la Caja de las Letras.

“Supone, por encima de todo, un reconocimiento a una de las figuras fundamentales de la cultura iberoamericana y porque, a partir de ahora, va a ser memoria viva de quienes marcaron nuestra historia común y de esta caja”, añadió.

Parrondo también destacó a Plá como “un puente trasatlántico” y como "un ejemplo singular de integración de prácticas intelectuales y artísticas" a ambos lados del océano Atlántico.

“Este legado materializa una trayectoria intelectual y artística profunda, lúcida e inabarcable. Es también en palabras de su único hijo, Ariel Plá, un acto de justicia simbólica”, acotó.

Al mismo tiempo destacó el compromiso de Josefina Plá con la cultura, su pensamiento crítico, y recordó que en 1989 la artista cedió todo su legado y también obras de su marido. La colección de más de 400 objetos es custodiada desde hace más de tres décadas por el Centro Cultural de España “Juan de Salazar”.

El embajador Parrondo mencionó además que Josefina Plá es la segunda escritora paraguaya que ingresa a la Caja de las Letras, luego de Augusto Roa Bastos cuyo legado fue ingresado al sitio en el año 2024.

Eloísa Vaello leyó las palabras de Santiago Herrero, director de Relaciones culturales y Científicas de la AECID, quien destacó que en la Caja de las Letras “los legados se custodian no para inmovilizarse, sino para proyectarse hacia el futuro”.

Igualmente destacó que, además de este reconocimiento contemporáneo, hay un reconocimiento académico a la labor de Plá a través de diversas tesis doctorales dedicadas a su obra, especialmente literaria, defendidas, publicadas y editadas en España, Italia y Brasil.

También afirmó que en Paraguay los reconocimientos a Josefina Plá siguen muy presentes. “Su trayectoria muestra algo poco frecuente. La capacidad de sostener con la misma exigencia la fuerza de la palabra y la elocuencia de la materia”, agregó.

“En su obra conviven pensamiento y belleza, intuición y método, vanguardia y arte. Y por eso su voz sigue siendo contemporánea: porque interpela, porque ilumina y porque formula preguntas que no caducan”, acotó.

La representante de la AECID sostuvo además que “con este depósito no solo guardamos un legado, renovamos un compromiso con la memoria cultural, con el diálogo iberoamericano y con la transmisión de una voz lúcida, plural, profundamente libre y comprometida con su tiempo”.

Los objetos ingresados a la Caja de las Letras

La directora del CCEJS, Laura Mesa, tuvo a su cargo introducir los objetos a la caja, resaltando que fue difícil realizar la selección atendiendo a la trayectoria que tuvo Josefina Plá.

Primeramente introdujo las copias de un documento realizado por la artista al cumplirse el décimo aniversario del Centro Cultural de España “Juan de Salazar”, así como una copia digitalizada del manuscrito de la obra teatral “El hombre de la cruz”, y la copia de un poema inédito de la artista a su hijo Ariel Plá.

Igualmente se introdujeron a la caja varios libros escritos por Plá, incluyendo la colección de Cuentos Completos, unas fotografías inéditas realizadas por Luis Vera a la artista y, por último, un frasco con la arcilla utilizada por Josefina para sus obras de cerámica.

Otros materiales que, por cuestiones de espacio ya no ingresaron a la caja, pasarán a formar parte de la biblioteca patrimonial del Instituto Cervantes.

Si bien inicialmente estaba prevista la presencia de la artista Clara Montes para musicalizar algunos poemas de Josefina Plá, la presentación fue suspendida por el duelo y la situación ferroviaria que se tiene en España a partir del trágico accidente registrado el domingo en Adamuz, Córdoba.