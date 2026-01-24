La literatura marca la agenda del sábado con propuestas en la Biblioteca Nacional y un club de lectura

La literatura toma distintos caminos este sábado 24 de enero con propuestas que invitan tanto a la lectura libre como al intercambio reflexivo en comunidad. Desde la mañana, la Biblioteca Nacional del Paraguay abre sus puertas para una jornada especial que busca acercar al público a sus colecciones y fomentar el hábito lector en un espacio pensado para recorrer con tiempo y curiosidad.

Entre las 9:00 y las 15:00, la Sala de Colecciones de la Biblioteca Nacional, ubicada sobre De la Residenta 820 casi Perú, permanecerá habilitada para que lectoras y lectores puedan conocer y consultar materiales de su acervo.

Uno de los principales atractivos de la jornada será la posibilidad de explorar la recientemente incorporada Colección Augusto Casola, que reúne más de 600 libros sobre temáticas diversas y amplía el patrimonio bibliográfico de la institución. La propuesta incluye además la Colección Especial Josefina Plá y un rincón de lectura infantil, pensado para que niños y niñas se acerquen a los libros acompañados por sus familias, en un ambiente accesible y distendido.

La tarde propone un cambio de escenario, pero mantiene el eje en la palabra escrita y su potencia para generar diálogo. A las 17:00, en el Salón Auditorio de FECOPROD Ltda., se realizará el primer encuentro del año 2026 del Club de Literatura Rusa en Paraguay, con una actividad dedicada a Picnic junto al camino, novela de Arkadi y Borís Strugatski que marcó un hito dentro de la ciencia ficción del siglo XX.

El encuentro se centrará en el análisis de la obra y en su relación con la película Stalker, dirigida por Andréi Tarkovski, abordando las transformaciones que surgen cuando una historia pasa del libro al cine.

La actividad tiene un costo de G. 100.000, que incluye una merienda tipo buffet, y cuenta con estacionamiento disponible en el lugar.

Así, el sábado se presenta como una oportunidad para transitar distintos modos de encuentro con la literatura: desde la lectura íntima y el descubrimiento de nuevos materiales por la mañana, hasta la conversación colectiva y el cruce entre literatura y cine en horas de la tarde.