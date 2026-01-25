“El conjuro payagua”, una novela donde fútbol, el mito y la memoria se entrelazan

En el jardín del Hotel Las Hortensias se llevó a cabo la presentación del libro “El conjuro payagua”, la nueva obra del periodista y escritor Augusto Dos Santos, en una noche que combinó literatura, música, memoria y fútbol, ante un público conformado por referentes del ámbito cultural y social de la ciudad.

El acto contó con la participación del historiador Fabián Chamorro, el periodista y editor Paulo López, el director de Sociología de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Carlos Peris Castiglioni, y el artista y docente pilarense Pablo Ríos, quienes aportaron miradas y reflexiones sobre la obra y la trayectoria del autor.

La presentación estuvo acompañada por intervenciones musicales a cargo de Willy Suchar, el cantautor Hugo Ferreira y Neine Heisecke, que dieron un marco cálido y distendido al encuentro.

También asistieron el exsenador liberal Gonzalo Quintana y Valerio Cabañas, hermano del recordado futbolista pilarense Roberto Cabañas, figura emblemática del fútbol paraguayo, con paso destacado por el club Cosmos de Estados Unidos, Boca Juniors de Argentina y la selección nacional, con actuación sobresaliente en el Mundial de México 1986.

El conjuro payagua narra historias que, según el autor, le fueron contadas por amigos y personas cercanas, basadas en hechos verídicos pero con personajes ficticios, atravesadas por la pasión futbolera y el imaginario popular.

“La obra literaria se centra en la contratación del astro argentino Lionel Messi por parte de un popular club nacional, decidido a ganar su Copa Bioceánica en la campaña 2030, pero que antes debe conjurar una poderosa maldición”, explicó el editor del libro, el periodista Paulo López.

Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió cuando Hugo Ferreira y Pablo Ríos interpretaron una canción dedicada a Roberto Cabañas, “El mago” con el acompañamiento en teclado de Willy Suchar, generando aplausos y visible emoción entre los presentes.

En su obra, Dos Santos sostiene que “el fútbol es un derecho humano”, y rinde homenaje a dos figuras entrañables de Pilar: el futbolista Roberto Cabañas y el legendario ciclista Lorenzo Prieto, rescatando sus logros deportivos y humanos.

Augusto Dos Santos cuenta con una extensa trayectoria en el periodismo nacional, habiendo trabajado en diversos medios de comunicación y desempeñándose como ministro de Comunicación durante el gobierno del expresidente Fernando Lugo.

Es autor de varias obras, entre ellas El obispo confinado (2000), ¿Qué dice el presidente? (2015), Hay un mito en la nevera (2024), además de Poemorias y Qué difícil es comer asado, consolidando una producción literaria marcada por la reflexión, el humor y la crítica social.