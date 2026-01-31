Biblioteca Nacional ofrece hoy una cita sabatina con la lectura

Con los “Sábados de lectura”, la Biblioteca Nacional del Paraguay (De la Residenta 820 c/ Avda. Perú) busca responder a un pedido ciudadano de abrir sus puertas los días sábados, comentó el director Marco Augusto Ferreira. Afirmó que gracias a la incorporación de personal y a la reorganización del equipo se está poniendo en marcha este ciclo.

El pasado sábado fue la primera experiencia y, según detalló a ABC, la intención es poder realizar esta actividad el último sábado de cada mes. Hoy será de 9:00 a 15:00, con acceso libre y gratuito.

Ferreira sostuvo que con esta actividad aplican la “pedagogía de la lectura”, buscando despertar el placer del público hacia el acto de leer.

Hay padres con sus hijos, o personas que van a leer juntas en silencio. Allí tienen la posibilidad de recorrer y escoger materiales de la Sala de Colecciones, en la que se encuentra la recientemente incorporada biblioteca personal del escritor Augusto Casola.

Ferreira destacó además a los libros de Josefina Plá, anticipando que este año realizarán varias actividades en torno a la figura de la artista hispano-paraguaya.

Agregó que también está la colección infanto-juvenil, en un rincón con almohadones para leer con mayor comodidad.

El director de la Biblioteca Nacional afirmó que el pasado fin de semana recibieron entre 85 y 100 personas. “Eso justifica todo lo que hacemos”, expresó y anticipó que ya tienen otra actividad prevista para el 14 de febrero.

En estos tiempos en los que el hábito de la lectura se ve afectado por la constante interacción con las pantallas, Ferreira señaló que muchos usuarios definen a la biblioteca como “un refugio y santuario de la lectura”.

“El usuario agarra un libro y se queda dos o tres horas leyendo”, comentó. Destacó la luz natural y la arquitectura del edificio, que difiere con la imagen más barroca que mucha gente tiene de una biblioteca.

Ferreira destacó que el acervo está compuesto por libros que datan desde el siglo XIV hasta el presente. También, en los últimos años, se incorporaron las réplicas de la Biblia de Johannes Gutenberg, gracias a la Fondazione Scriptorium Foroiuliense.

El del Nuevo Testamento es una de las 97 copias realizadas en el mundo, mientras que el ejemplar del Antiguo Testamento es el único en Sudamérica.