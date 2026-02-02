Literatura
02 de febrero de 2026 - 11:39

“Cruzar el umbral” se presenta hoy en la Manzana de la Rivera

Portada del libro "Cruzar el umbral- El axioma de la finitud", que será presentado hoy.
“Cruzar el umbral- El axioma de la finitud” se denomina el libro del periodista Darío Lugo, que será presentado hoy en la Manzana de la Rivera. Se trata de un ensayo en el que el autor reflexiona acerca de la condición efímera de la existencia y la dimensión temporal del ser.

Por ABC Color

El periodista Darío Lugo presentará hoy a las 20:00 el libro “Cruzar el umbral- El axioma de la finitud”. El acto será en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant).

En este ensayo, Lugo propone un abordaje sobre la sedimentación de lo pretérito, acometimiento del presente y expectativa sobre el futuro; hasta llegar al principio axiomático que democratiza y nos traslada al instante supremo: el umbral que nos hace traspasar de un plano a otro.

La presentación de este libro, que lleva el sello de Ediciones de la Paz, será abierta a todo público y contará con la presencia del autor.