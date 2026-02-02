“Cruzar el umbral” se presenta hoy en la Manzana de la Rivera

El periodista Darío Lugo presentará hoy a las 20:00 el libro “Cruzar el umbral- El axioma de la finitud”. El acto será en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant).

Lea más: Memoria, arte y democracia: actividades culturales conmemoran un nuevo aniversario del fin de la dictadura

En este ensayo, Lugo propone un abordaje sobre la sedimentación de lo pretérito, acometimiento del presente y expectativa sobre el futuro; hasta llegar al principio axiomático que democratiza y nos traslada al instante supremo: el umbral que nos hace traspasar de un plano a otro.

La presentación de este libro, que lleva el sello de Ediciones de la Paz, será abierta a todo público y contará con la presencia del autor.