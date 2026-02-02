Propya Awards 2026 revela a sus nominados

Con el firme objetivo de reconocer y enaltecer la música producida en el país, se llevará a cabo una nueva entrega de los Propya Awards. Bajo la premisa “Vos premiás nuestra música”, la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP) invita a toda la ciudadanía a participar activamente en el reconocimiento de sus artistas favoritos. La gran celebración de la industria musical nacional tendrá lugar el 10 de marzo en el Centro de Eventos del Paseo La Galería, donde se reunirán creadores, visionarios y público en general.
Estos premios adoptaron el nombre de Propya Awards en el año 2021, manteniendo desde sus inicios la misión fundamental de galardonar la música que identifica a los paraguayos. Una de las características principales de este certamen es que el poder de elección reside totalmente en la gente, quienes a través de su voto distinguen a las mejores canciones y sellos discográficos distribuidos en categorías diferentes.
Al respecto, Jorge Aguilera, presidente de la SGP, destacó que estos premios nacen para celebrar tanto la creatividad musical como la innovación técnica, uniendo a las mentes más brillantes del país. Aguilera subrayó que, como cada año, el propósito es premiar el talento y fortalecer una comunidad de creadores que continúe nutriendo la escena artística nacional.
En cuanto a la mecánica de participación, los ganadores son seleccionados por el público en general mediante una votación abierta a todos los ciudadanos y residentes paraguayos. El requisito mínimo de edad para participar es de 13 años, y en el caso de los menores de edad, estos deberán contar con el consentimiento de sus padres o guardianes legales.
El periodo de votación ya se encuentra habilitado y los interesados tienen tiempo de emitir su voto hasta el cierre de las urnas virtuales el próximo 5 de marzo. Para participar, los usuarios deben ingresar al sitio web oficial www.propyawards.com/votar, donde podrán elegir a un nominado por cada categoría.
Cabe recordar que los Propya Awards son una iniciativa organizada íntegramente por la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP), reafirmando su compromiso con el desarrollo y la difusión de la producción fonográfica en el territorio nacional.
Lista completa de nominados
Artista del Año
- Humbertiko y Urbanos
- Eurolatin
- Purahéi Soul
Canción del Año
- Me Duele - Humbertiko y Urbanos
- El Techo - 411y
- Polca del Recuerdo - Consuelo Vera
- Tren Fantasma - Lia Love
Álbum del Año
- Canto del Alma - Susana Zaldívar
- Latido Universal - Entre Hojas
- Ndaipóri Frontera - Néstor Ló y Los Caminantes
Mejor Canción Urbana
- Macumba - Franfel
- Mambos - 411y
- Sos Mi Sol - Japiaguar ft. Kaese
- Xq Pio Te Vas - Joaquinoloco ft. Willian
Mejor Canción de Folklore Nacional
- Imagino a las Estrellas - Néstor Ló y Los Caminantes ft. Nahuel Pennisi
- Burrerita - Melissa Hicks ft. Tekove
- Mix de Polcas - Marcelo Gabriel
Mejor Canción de Folklore Instrumental
- Más que Ayer - Juan Cancio Barreto
- Caminando por Areguá - Ismael Ledesma
- Arroyos y Esteros - Banda Folclórica Pu Rory
Mejor Canción Pop
- Luces de Neón - Los Ollies
- Cada Vez que te Miro - Laura Torres
- De esto se trata vivir - Pablo Ortíz, Marcelo Gabriel, Humbertiko, Jaime Zacher, Emma Sofía
- Matarnos a Besos - Funk’chula ft. Kchiporros
- My Love - Anahí Orrego
- Tren Fantasma - Lia Love
- Verte - Dani Rodríguez ft. Willian
Mejor Canción de Rock
- Que las cosas pasen - Garage 21
- Cómo Hago - Los Que Vinieron
- Quién Soy Ahora - Ciudad Mansa
Mejor Canción Alternativa
- India - Marcelo Cáceres
- Quiero Ser + - Alvaro!
- Ojos de Sol - Kchiporros
Mejor Canción Romántica / Melódica
- será un error? - Jazmín del Paraguay, Alvaro!
- Algo Distinto - Sari Carri
- Cuando me alejé - Sol Codas
- Díganle - Juanmi Sarubbi
- Corrientes de tu amor - Los Ollies
Mejor Canción de Rock Pesado / Punk
- Dopamina - Gaia
- Vitél Toné - Pornostars
- Southern Dust - Southern Dust
Mejor Canción Tropical
- Sudamerikal - Kchiporros ft. Gauchito Club
- Sinvergüenza - Ramonita Vera
- No Cabe La Duda - Entre Hojas, Funk’chula, Luigi Manzoni
- Ya No Hay Buenos Días - La Nueva Banda, Matías Ojeda y Humbertiko
Mejor Canción Religiosa
- Dear Lord - Flores
- Sin Ti - Angie y Aracely
- está vivo - Banda Emaús
Mejor Video Musical
- Tren Fantasma - Lia Love
- Melancoliaite - Andrea Valobra
- Primera Luz - Los Que Vinieron
- Salto al Vacío - Kchiporros