Propya Awards 2026 revela a sus nominados

Con el firme objetivo de reconocer y enaltecer la música producida en el país, se llevará a cabo una nueva entrega de los Propya Awards. Bajo la premisa “Vos premiás nuestra música”, la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP) invita a toda la ciudadanía a participar activamente en el reconocimiento de sus artistas favoritos. La gran celebración de la industria musical nacional tendrá lugar el 10 de marzo en el Centro de Eventos del Paseo La Galería, donde se reunirán creadores, visionarios y público en general.

Estos premios adoptaron el nombre de Propya Awards en el año 2021, manteniendo desde sus inicios la misión fundamental de galardonar la música que identifica a los paraguayos. Una de las características principales de este certamen es que el poder de elección reside totalmente en la gente, quienes a través de su voto distinguen a las mejores canciones y sellos discográficos distribuidos en categorías diferentes.

Al respecto, Jorge Aguilera, presidente de la SGP, destacó que estos premios nacen para celebrar tanto la creatividad musical como la innovación técnica, uniendo a las mentes más brillantes del país. Aguilera subrayó que, como cada año, el propósito es premiar el talento y fortalecer una comunidad de creadores que continúe nutriendo la escena artística nacional.

En cuanto a la mecánica de participación, los ganadores son seleccionados por el público en general mediante una votación abierta a todos los ciudadanos y residentes paraguayos. El requisito mínimo de edad para participar es de 13 años, y en el caso de los menores de edad, estos deberán contar con el consentimiento de sus padres o guardianes legales.

El periodo de votación ya se encuentra habilitado y los interesados tienen tiempo de emitir su voto hasta el cierre de las urnas virtuales el próximo 5 de marzo. Para participar, los usuarios deben ingresar al sitio web oficial www.propyawards.com/votar, donde podrán elegir a un nominado por cada categoría.

Cabe recordar que los Propya Awards son una iniciativa organizada íntegramente por la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP), reafirmando su compromiso con el desarrollo y la difusión de la producción fonográfica en el territorio nacional.

Lista completa de nominados

Artista del Año

Humbertiko y Urbanos

Eurolatin

Purahéi Soul

Canción del Año

Me Duele - Humbertiko y Urbanos

El Techo - 411y

Polca del Recuerdo - Consuelo Vera

Tren Fantasma - Lia Love

Álbum del Año

Canto del Alma - Susana Zaldívar

Latido Universal - Entre Hojas

Ndaipóri Frontera - Néstor Ló y Los Caminantes

Mejor Canción Urbana

Macumba - Franfel

Mambos - 411y

Sos Mi Sol - Japiaguar ft. Kaese

Xq Pio Te Vas - Joaquinoloco ft. Willian

Mejor Canción de Folklore Nacional

Imagino a las Estrellas - Néstor Ló y Los Caminantes ft. Nahuel Pennisi

Burrerita - Melissa Hicks ft. Tekove

Mix de Polcas - Marcelo Gabriel

Mejor Canción de Folklore Instrumental

Más que Ayer - Juan Cancio Barreto

Caminando por Areguá - Ismael Ledesma

Arroyos y Esteros - Banda Folclórica Pu Rory

Mejor Canción Pop

Luces de Neón - Los Ollies

Cada Vez que te Miro - Laura Torres

De esto se trata vivir - Pablo Ortíz, Marcelo Gabriel, Humbertiko, Jaime Zacher, Emma Sofía

Matarnos a Besos - Funk’chula ft. Kchiporros

My Love - Anahí Orrego

Tren Fantasma - Lia Love

Verte - Dani Rodríguez ft. Willian

Mejor Canción de Rock

Que las cosas pasen - Garage 21

Cómo Hago - Los Que Vinieron

Quién Soy Ahora - Ciudad Mansa

Mejor Canción Alternativa

India - Marcelo Cáceres

Quiero Ser + - Alvaro!

Ojos de Sol - Kchiporros

Mejor Canción Romántica / Melódica

será un error? - Jazmín del Paraguay, Alvaro!

Algo Distinto - Sari Carri

Cuando me alejé - Sol Codas

Díganle - Juanmi Sarubbi

Corrientes de tu amor - Los Ollies

Mejor Canción de Rock Pesado / Punk

Dopamina - Gaia

Vitél Toné - Pornostars

Southern Dust - Southern Dust

Mejor Canción Tropical

Sudamerikal - Kchiporros ft. Gauchito Club

Sinvergüenza - Ramonita Vera

No Cabe La Duda - Entre Hojas, Funk’chula, Luigi Manzoni

Ya No Hay Buenos Días - La Nueva Banda, Matías Ojeda y Humbertiko

Mejor Canción Religiosa

Dear Lord - Flores

Sin Ti - Angie y Aracely

está vivo - Banda Emaús

Mejor Video Musical