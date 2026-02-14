Sábados de lectura en la Biblioteca Nacional del Paraguay: edición especial por el Día de los Enamorados

Durante el encuentro, el público podrá recorrer las colecciones, seleccionar materiales vinculados a historias de amor, correspondencias, poesía y narrativas sobre vínculos humanos, y disfrutar de espacios de lectura al aire libre. La propuesta invita a asistir en pareja, con amistades o en familia, generando un momento de encuentro alrededor de los libros.

Los niños y niñas contarán con un rincón de lectura pensado para acercarlos a los libros en compañía de sus familias. La jornada contará además con la presencia de @kafa.tostadores, que acompañará la experiencia con café disponible para los asistentes.

Sábados de lectura es un ciclo que se realiza algunos sábados del mes, con cada nueva apertura anunciada a través de las redes sociales de la Biblioteca Nacional. La iniciativa busca generar espacios de encuentro alrededor de la lectura, promoviendo el acceso a los libros y la participación de diferentes generaciones.

El ciclo también pone en valor la diversidad y riqueza del acervo de la biblioteca, convirtiendo sus salas en un espacio abierto para la investigación, la formación de públicos y el disfrute de la cultura escrita en todas sus manifestaciones.

