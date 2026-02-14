Literatura
14 de febrero de 2026 - 07:41

Sábados de lectura en la Biblioteca Nacional del Paraguay: edición especial por el Día de los Enamorados

La Biblioteca Nacional del Paraguay abrirá sus puertas para un nuevo encuentro en torno a la lectura.
La Biblioteca Nacional del Paraguay abrirá sus puertas para un nuevo encuentro en torno a la lectura.

La Secretaría Nacional de Cultura invita al público a participar del tercer capítulo del ciclo Sábados de lectura, que se realizará este sábado 14 de febrero, de 10:00 a 18:00 h. En esta ocasión, la jornada propone una edición especial bajo el concepto “Una cita con la lectura”.

Por ABC Color

Durante el encuentro, el público podrá recorrer las colecciones, seleccionar materiales vinculados a historias de amor, correspondencias, poesía y narrativas sobre vínculos humanos, y disfrutar de espacios de lectura al aire libre. La propuesta invita a asistir en pareja, con amistades o en familia, generando un momento de encuentro alrededor de los libros.

Lea más: El amor se celebra con humor: shows para ver en el Día de los Enamorados

Los niños y niñas contarán con un rincón de lectura pensado para acercarlos a los libros en compañía de sus familias. La jornada contará además con la presencia de @kafa.tostadores, que acompañará la experiencia con café disponible para los asistentes.

Sábados de lectura es un ciclo que se realiza algunos sábados del mes, con cada nueva apertura anunciada a través de las redes sociales de la Biblioteca Nacional. La iniciativa busca generar espacios de encuentro alrededor de la lectura, promoviendo el acceso a los libros y la participación de diferentes generaciones.

El ciclo también pone en valor la diversidad y riqueza del acervo de la biblioteca, convirtiendo sus salas en un espacio abierto para la investigación, la formación de públicos y el disfrute de la cultura escrita en todas sus manifestaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy