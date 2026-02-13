El amor se celebra con humor: shows para ver en el Día de los Enamorados

Con doble función, este sábado se presentará el especial de stand up Día de los Enamorados en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile). Cinco comediantes ocuparán el escenario para invitar a enamorarse y a reír con sus monólogos.

Lea más: San Valentín: películas “hot” para elevar la temperatura

Iván López, Diana Frutos, Silvia Flores, Juanse Buzó y Sergio Léoz son los protagonistas de este especial, que se realizará a las 18:30 y a las 21:00, invitando a “celebrar el amor sin la cursilería que nos tienen acostumbrados otras actividades”, señalaron.

Las entradas para ambas funciones ya están agotadas, ratificando el éxito de esta propuesta que va por su cuarto año consecutivo.

En el Club de Comedia El Paredón (Avda. España 2103), Tuki Franco y Hugo León presentarán el show de stand up “Qué pelada el amor”, recordando el romance en otros tiempos y cómo eran las fiestas, las comunicaciones, la moda, “marcar tarjeta”, los regalos, etc.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El espectáculo será a partir de las 22:00 y las reservas se pueden hacer al (0986) 645-800.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En The Comedy Club (Rca. Francesa 190 esq. Eligio Ayala), Yemmy Melina será la anfitriona del “match de solteros”, invitando al público a conectarse y conocerse a través del humor.

Este show interactivo será a las 22:00, con entradas a G. 30.000. Los solteros que quieran anotarse para el match pueden escribir al (0972) 708-090.

En el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe), la actriz y comediante Clara Franco sigue presentando su unipersonal “Odelirá”, en el que celebra sus 37 años con el arte, trayendo a escena a algunos de sus emblemáticos personajes y mucho más.

Las funciones son los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00. Las entradas están a la venta en Ticketea, con precios desde G. 80.000.

“Remando en dulce de leche” se denomina el show con el que la comediante Caro Romero se unirá a esta celebración del 14 de febrero. El show será a las 21:30 en Danas Burgers (Alejo García 1587), con acceso libre y sin reserva.

En tanto, en 9017 Centro Cultural de la ciudad de San Lorenzo (Avda. Prof. Dr. Vittorio Curiel) habrá un especial de humor con Diego Santacruz y Roberto Ramón Gutiérrez. será a partir de las 21:30. Las entradas anticipadas cuestan G. 35.000 y en puerta costarán G. 40.000. Reservas al (0971) 348-237.

Fani Cantero, Marcos Pozzo y Don Alcides presentarán sus monólogos en Rico Antojo Restó Bar, ubicado sobre la peatonal de Luque, para celebrar este día de San Valentín.

El show será a las 21:30. Las entradas anticipadas cuestan G. 30.000 y las reservas se pueden hacer al WhatsApp (0972) 577-596. En puerta costarán G. 40.000.