Diez años de la FIL Asunción: El libro como puente de libertad y amistad entre naciones

El ambiente de camaradería y cultura que caracteriza a la Feria Internacional del Libro de Asunción (FIL) comenzó a sentirse de manera anticipada en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano.

Durante el lanzamiento oficial de la edición 2026, los organizadores destacaron que este año la presentación se trasladó de su sede habitual para honrar la presencia de los Estados Unidos como país invitado de honor. Este gesto simbólico no solo celebra la trayectoria de la feria, sino que se integra a las festividades de “Freedom 250”, el programa global que conmemora los 250 años de la independencia norteamericana.

Nery Peña, presidente de la Cámara del Libro Asunción Paraguay (CLAP), fue el encargado de abrir la jornada con un discurso cargado de emotividad y compromiso.

Peña recordó que estos diez años de presencia en el circuito internacional de ferias son el resultado de un pacto con un “Paraguay pujante” y el cimiento para consolidar al país como una nación de lectores. El titular de la CLAP calificó el trabajo diario de la organización como una labor de “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor” destinada a que el libro alcance hasta el rincón más recóndito de la tierra guaraní. Asimismo, detalló que la muestra contará este año con 110 stands y la participación de 40 expositores.

Por su parte, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Alter, manifestó el profundo orgullo que representa para su nación ser protagonista en este aniversario. Alter definió a los libros como vehículos de ideas y principios inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

Durante su intervención, el diplomático anunció que están trabajando estrechamente con Washington para asegurar la visita de un autor estadounidense contemporáneo durante la feria, permitiendo así que el público paraguayo conozca de primera mano las voces actuales de su literatura. Además, prometió un pabellón dinámico y participativo diseñado para todas las edades, reforzando los lazos que unen a ambos países.

El cierre de las intervenciones estuvo a cargo de Bernardo Neri Farina, presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, quien aportó una visión literaria y social sobre el impacto de la feria.

Farina rememoró la deuda de su generación con autores como Mark Twain, Faulkner y Hemingway, y celebró cómo la FIL se ha convertido en el mayor encuentro cultural del país. El escritor puso especial énfasis en el surgimiento de nuevos lectores, mencionando con optimismo el fenómeno de los niños y jóvenes que se acercan apasionadamente al papel impulsados por los booktubers.

Finalmente, el académico reflexionó sobre el desafío de la Inteligencia Artificial, asegurando que, a pesar de los avances tecnológicos, los escritores y las editoriales no morirán, pues la máquina carece de lo que el ser humano posee intrínsecamente: la capacidad de crear desde la experiencia viva.

La FIL Asunción 2026 se perfila así como una cita esencial que, con acceso totalmente gratuito, volverá a convertir al Centro de Convenciones Mariscal en un escenario importante para de la educación y el pensamiento del 28 de mayo al 7 de junio próximos.