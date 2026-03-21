Ana Laura Arenas presenta su “Cuento de agua” en el Centro Cultural del Lago

La escritora y docente paraguaya Ana Laura Arenas suma a su producción literaria el “Cuento de agua”, un libro dirigido al público infantil que será presentado este domingo 22 a las 11:00 en el Centro Cultural del Lago (Yegros 855 - Areguá).

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El acto contará con la presencia de la artista y gestora cultural Ysanne Gayet, directora de este centro cultural, y la presentación del libro estará a cargo de la escritora Irina Ráfols, docente de literatura y autora de la premiada novela “El hombre víbora”, la novela histórica “Hernandarias”, ensayos cuentos y poemas.

Ana Laura Arenas es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Nacional de Asunción y docente de Artes Plásticas. Su producción literaria está enfocada principalmente en los cuentos infantiles y la poesía.

Entre sus obras se encuentran “Osi de mi vida”, “Yak y Yek”, “Plantemos un árbol”, “Limón”, “Guille y su mundo de números”, “Poesía para dormir” y “Poesía para días de lluvia”.

“Desde hace varios años que niños y niñas pueden disfrutar de los libros de la autora, disponibles en el Centro Cultural del Lago. Estamos seguros que ‘Cuento de agua’ también será del agrado del público infantil”, destacaron desde el CCDL, a través de un comunicado.