La Biblioteca Nacional abrirá sus puertas a una nueva edición de “Sábados de Lectura”

El ciclo se llevará a cabo este sábado 28 de marzo, de 10:00 a 18:00, en la sede de la Biblioteca Nacional del Paraguay (De la Residenta 820 casi Avenida Perú), con acceso libre y gratuito. La jornada está organizada por la institución, dependiente de la Secretaría Nacional de Cultura, y ofrecerá al público colecciones temáticas abiertas, además de una actividad de cuentacuentos dirigida a niñas, niños y sus familias.

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Impulsada por la BNP, la iniciativa busca promover el acceso a la lectura y fortalecer el vínculo de la ciudadanía con los libros a través de un espacio inclusivo y participativo, pensado para públicos de todas las edades.

En esta edición, los visitantes podrán recorrer una selección de colecciones destacadas. Entre ellas se encuentra la recientemente inaugurada Biblioteca Augusto Casola, que reúne obras vinculadas al ocultismo, la masonería, la religión, así como títulos del propio autor. A su vez, se habilitará un espacio de homenaje a Josefina Plá, en el marco del año dedicado a la escritora, junto con una selección de literatura de autoras paraguayas en conmemoración del Mes de la Mujer.

La propuesta también incorpora materiales de literatura histórica nacional, con énfasis en la Guerra contra la Triple Alianza, en coincidencia con el Mes de los Héroes, ampliando así las posibilidades de acercamiento a distintos momentos y perspectivas de la historia paraguaya.

Como parte de la programación, de 10:00 a 12:00 se desarrollará una actividad de cuentacuentos impulsada por la Fundación en Alianza, con la participación de narradores y autores paraguayos invitados. La iniciativa apunta a fomentar el hábito lector desde la infancia y a generar espacios de encuentro familiar a través de la narración oral.

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Durante toda la jornada, el público podrá además recorrer las salas de la Biblioteca Nacional del Paraguay, acceder libremente a materiales mediante el sistema de estantes abiertos y disfrutar de un espacio de cafetería habilitado para acompañar la experiencia en un entorno accesible.

El ciclo “Sábados de Lectura” se realiza el último sábado de cada mes y se extenderá hasta diciembre de 2026, con el objetivo de consolidar a la BNP como un espacio cultural activo, promoviendo el acceso democrático al libro, la puesta en valor de su acervo y la formación de nuevos públicos lectores.