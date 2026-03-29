“Voces 2025”: nueva colección literaria reúne a veinte autores nacionales

El pasado viernes 27 de marzo, en el Centro Guaireño de Asunción, se realizó la presentación de la colección “Voces 2025”, una propuesta editorial impulsada por la escritora Heidi Anushka Almeida y publicada por AranduBook Ediciones, que reúne a veinte autores nacionales en una edición que abarca distintos géneros literarios.

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La colección “Voces 2025” está conformada por un total de veinte libros que incluyen poemas, relatos, cuentos y novelas cortas, sumando en conjunto 1.860 páginas. La propuesta reúne a escritores provenientes de distintos espacios del ámbito cultural, entre ellos integrantes de la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP), Escritoras Paraguayas Asociadas (EPA), así como participantes de talleres literarios y representantes de instituciones culturales.

El proyecto surgió a partir de la iniciativa de Heidi Anushka Almeida, quien impulsó la conformación del grupo de autores. La curaduría estuvo a cargo de Carlos Vera Abed, vinculado a AranduBook Ediciones, editorial responsable de la impresión de la colección.

Entre los autores participantes se encuentran Ana María Velázquez, Aníbal Saucedo Rodas, Beatriz Velázquez Argaña, Carla Molinas, Carlos Vera Abed, Carmen Cáceres, Elena Isabel Piris, Estela Kobs, Eugenia Fernández, Fátima Bogado, Heidi Anushka Almeida, Janina Bradler, Marisa Liliana Sanjurjo, Marta Violeta Garcete, N. V. Scuderi, Néstor Javier Machuca, Norma Raquel López Jara, Olga Bertinat de Portillo, Roberto Noguer y Sofía Raquel Fernández Casabianca.

El acto de presentación se llevó a cabo en el Centro Guaireño de Asunción, ubicado en el barrio San Pablo, con acceso libre y gratuito. Durante la actividad, los asistentes pudieron conocer los detalles del proyecto editorial y adquirir ejemplares de la colección en el mismo lugar.

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La iniciativa se plantea como una propuesta que busca reunir distintas voces de la literatura contemporánea paraguaya, a través de una publicación colectiva que integra diversos estilos y géneros.