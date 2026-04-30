“Cybernatural: Yby Ñangarekorã”, una antología que reúne cuentos de ciencia ficción ecológica

José Monnin, José Chirife y Cristóbal Villegas de la Cuadra están a cargo de la coordinación de esta antología de cuentos paraguayo-chilena que será presentada hoy a las 19:30 en el local de la Librería Arandurã (Teniente Fariña 1020).

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El libro reúne cuentos de ciencia ficción ecológica que abordan el impacto de la crisis ambiental desde diversas perspectivas, combinando elementos tecnológicos, sociales y míticos en escenarios situados en Paraguay y Chile.

“Esta colección de cuentos es una reflexión profunda y cohesionada sobre la crisis contemporánea, utilizando los códigos del ciberpunk y el mito para advertirnos: la única manera de desarmar al futuro distópico es honrar el pasado y plantar las semillas de la resistencia en el presente", señaló Ana Ramírez, en el prólogo del libro.

Añadió que “el Paraguay de estos relatos se erige como el ombligo cósmico de la salvación, el lugar donde la herencia Guaraní se fusiona con la tecnología postapocalíptica para dictar el destino de la humanidad”.

Los autores paraguayos que integran esta antología son: Ana Ramírez, José Chirife, Daily Grace, José Monnin, Ceci Jazmín, Marta Violeta Garcete Cañete y Emiliano Crist Encina.

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Desde Chile se sumaron las obras de J.P. Cifuentes Palma, Tamine Rasse Cartes, Donald McLeod Bravo, Juanat, Roberto Sanhueza, Bárbara Toro Franco y Leonardo Espinoza Benavides.

Cooperación entre asociaciones literarias

Esta antología es un proyecto nacido de la cooperación entre las asociaciones literarias CIFFATE Paraguay (Ciencia Ficción, Fantasía y Terror) y ALCIFF Chile (Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica).

“La iniciativa surge con el objetivo de generar una obra conjunta que contribuya a la concientización sobre la problemática ecológica desde una perspectiva regional”, detallaron sus responsables.

Agregaron que esta antología, que requirió alrededor de un año de trabajo conjunto, también busca dar a conocer a escritores de ciencia ficción de ambos países.