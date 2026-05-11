Herib Caballero Campos lanza un libro sobre la historia de la masonería en Paraguay

El lanzamiento del libro Historia documentada de la masonería en Paraguay, del historiador Herib Caballero Campos, se realizará el martes 12 de mayo a las 20:00, en el Templo Histórico de la calle Palma casi Montevideo, en Asunción, ante la prensa e invitados especiales. La obra propone un recorrido cronológico por la historia de la masonería en el país, desde sus orígenes hasta la actualidad.

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El libro es resultado de una investigación basada en documentos conservados en el Gran Archivo Histórico de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, ubicado en su sede central sobre la calle Herrera casi Brasil. A partir de este material, el autor reconstruye los principales procesos históricos vinculados a la presencia y desarrollo de la masonería en el Paraguay a lo largo de más de 150 años.

La iniciativa de la publicación fue impulsada por el Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay para el período 2025-2027, Carlos Sosa Jovellanos, con el objetivo de reunir y sistematizar información documentada sobre la institución. En ese marco, el trabajo busca aportar una base histórica sustentada en fuentes verificables y en el análisis académico.

Entre sus contenidos, la obra incluye referencias a figuras vinculadas a la masonería que tuvieron participación en distintos ámbitos de la vida nacional, como la política, la cultura, la educación y las fuerzas armadas. Además, incorpora imágenes de documentos originales, registros históricos y fotografías de integrantes destacados de la orden.

Herib Caballero Campos es licenciado y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Asunción, y magíster en Historia del Mundo Hispánico. Actualmente se desempeña como presidente de la Sociedad Científica del Paraguay y cuenta con una trayectoria como investigador y docente en instituciones de Paraguay, Brasil y España. Asimismo, es autor de diversos artículos académicos y libros especializados en historia paraguaya, y ha sido reconocido con el Premio de Historia Colonial otorgado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia.