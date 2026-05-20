“Nuestra Señora del Sueño” se presenta en Asunción reuniendo poesía e imagen visual

El artista plástico y muralista correntino Marcos Kura y el poeta estadounidense Douglas K. Currier presentarán hoy en Asunción su libro “Nuestra Señora del Sueño”, en el que la poesía en inglés y en español se combina con la imagen visual, proponiendo un diálogo artístico.

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“Los textos, bilingües en español e inglés, exploran grandes temas existenciales: la muerte, el sueño, la memoria, la soledad, el deseo. Cada poema se acompaña de imágenes que intensifican su carga simbólica, creando una experiencia sensorial y reflexiva”, señaló la editorial Ediciones de la Paz, a través de un comunicado de prensa.

“El parque”, “Las voces”, “Memento mori” y “La muerte en sueño” se titulan algunas de las piezas que constituyen este libro, que explora al sueño “como un territorio sagrado donde vida y muerte, deseo y recuerdo, belleza y vacío se entrelazan en una danza incesante”.

El comunicado también destaca que la obra “no busca respuestas definitivas, sino provocar al lector, sacudirlo de la rutina y recordarle que el arte y la poesía existen para mostrar que hay algo más allá de la simple supervivencia”.

El acto de presentación será hoy a las 18:00 en el local de la Librería Nicolás Guillén (Oliva esq. O’Leary), donde los autores brindarán detalles acerca de la realización de este nuevo libro.