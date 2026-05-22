Heráclito el capibara invita a las infancias a cuidar el medioambiente

Este sábado 23 de mayo, a partir de las 17:00, en la cafetería Arte con Aroma Café (Humaitá 991, centro de Asunción), se presentará “Heráclito el capibara”, de la autora Estela Asilvera, con ilustraciones de Alejandro Espinosa, bajo el sello de Ediciones del Nautilus. El acceso será libre y gratuito.

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El libro nos muestra cómo Heráclito, con la ayuda de sus amigos Tuju (una cigüeña), Guarete (un Jaguarete), Jiri (una jirafa) y Fru (una gata), se anima a reforestar el Paraguay, en un viaje que impulsa a las infancias a descubrir el llamamiento a la solidaridad y la acción, especialmente en el cuidado del medioambiente.

La escritora Estela Asilvera, como autora de literatura infantojuvenil, suma propuestas que buscan despertar la curiosidad y la fascinación de la niñez paraguaya.

Por un lado, la saga de “Fru”, dirigida a la primera infancia; luego, “Tuju y Jiri”, para niños de 8 a 11 años. Heráclito se une a este universo infantil para acompañar a las infancias en su camino de descubrimiento de un mundo que necesita preservar sus ecosistemas.

Heráclito, un capibara inquieto y carismático, busca que los niños disfruten de una lectura divertida y que, a la vez, les motive a aportar un granito de arena para lograr un mundo en el que los bosques y todas las formas de vida sean protegidos y valorados.

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Sobre la autora

Poeta, cuentista, novelista, docente y gestora cultural. Licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía, Universidad Nacional de Asunción. Trabaja en el Ministerio de Educación y Ciencias. Especialista en Didactica Universitaria, Facultad de Filosofía, UNA.

Forma parte de Ediciones del Nautilus, la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP), la Asociación de Escritores y Artistas del Noveno Departamento Paraguarí y de la Red Agroecológica.

La obra sale bajo el sello de la Editorial del Nautilus, que afirma que “cada libro es una travesía única”. Se dedica a construir puentes entre autores y lectores, “cuidando meticulosamente cada detalle, desde el diseño hasta la calidad del papel”.