Feria Internacional del Libro (FIL) Asunción celebrará el centenario del poeta Elvio Romero

La Feria Internacional del Libro (FIL) Asunción recordará este sábado al poeta Elvio Romero, cuyo centenario de nacimiento se cumplirá el próximo 1 de diciembre. El evento, organizado por la Cámara del Libro Asunción-Paraguay (CLAP), se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia y San Roque González de Santacruz).

A partir de las 19:00, en el auditorio de la FIL Asunción que lleva el nombre del poeta, se realizará el homenaje conjuntamente organizado por la CLAP y la Editorial Servilibro.

El acto comenzará con la presentación del libro “Elvio Romero. Antología poética”, a cargo de Bernardo Neri Farina, presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española.

Judith María Vera se sumará luego para la lectura de un poema, mientras que el periodista y escritor Mario Rubén Álvarez hablará acerca de la poesía de Elvio Romero.

Ariel Romero, hijo del poeta, también será partícipe de este acto de homenaje, así como los cantautores Víctor Riveros y Julia Peroni.

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El homenaje seguirá a las 20:00, en el mismo auditorio, con la proyección de un audiovisual conmemorativo y la interpretación de guaranias de José Asunción Flores.

Entre los que leerán poemas de Romero están: Bernardo Neri Farina, Fernando Pistilli, Esther González Palacios, Luz María Bobadilla, Margarita Irún, Clotilde Cabral, Mirtha Villalba, Gustavo Ilutovich, Mario Santander y Pablo Ardissone.

Esta tercera jornada de la FIL Asunción también destacará el trabajo de los escritores del departamento de Itapúa. A las 16:00. en el George Washington Conference Room, será la celebración del Día de Itapúa.

En el acto se presentarán “Tamayo-Fiji-Apere’a. Historia de la presencia japonesa en Fram”, de Matías Kobayashi; “Espiral de voluntad”, de P.R. Jaén, la antología “Letras de fe”, de Patricia Cabañas; la antología “Entre cuentos y poemas. Centenario de la guarania”, de Zunilda Arzamendia.

Música en vivo en la FIL Asunción

A lo largo de este sábado también se podrá disfrutar de música en vivo con la Orquesta de Cámara Juvenil del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), que actuará a las 17:00 en el George Washington Conference Room.

También a las 21:00, en el George Washington Conference Room, habrá un concierto con la Orquesta de la Universidad del Norte.

La FIL Asunción estará abierta este sábado de 9:00 a 22:00, con acceso libre y gratuito.