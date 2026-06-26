Un viaje a los orígenes del romanticismo ruso: convocan a debatir la obra fundacional de Pushkin

La obra que inauguró la madurez literaria de Alexandr Pushkin y abrió el camino al romanticismo ruso será objeto de análisis y debate este sábado 27 de junio, a las 17:00, durante una sesión especial organizada por el Club de Literatura Rusa.

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El encuentro tendrá lugar en el Salón Auditorio de la FecoProd, ubicado sobre la avenida Santísimo Sacramento casi Teniente Silvero Molinas 2279, en Asunción, y estará a cargo de la especialista Uliana Romanenko.

La actividad se desarrolla en el contexto de junio, mes dedicado internacionalmente a la figura de Pushkin (1799-1837), considerado el fundador de la literatura rusa moderna. La propuesta invita a redescubrir Ruslán y Liudmila, el primer gran poema narrativo del escritor, publicado en 1820, cuando el autor contaba apenas con 21 años.

Una obra clave del romanticismo ruso

Concebida entre 1817 y 1820, durante la juventud de Pushkin en San Petersburgo, Ruslán y Liudmila surgió en un momento de intensos debates culturales en Rusia, cuando las tradiciones clásicas comenzaban a ceder terreno ante las nuevas sensibilidades románticas. El autor incorporó elementos procedentes de las epopeyas orales eslavas, los cuentos populares y la tradición literaria occidental para construir una obra que transformaría el panorama cultural de su tiempo.

El poema alcanzó rápidamente un importante éxito editorial, aunque también despertó controversias debido a su tono irreverente y a su tratamiento poco convencional de los códigos literarios y sociales de la época. Años después, el propio Pushkin se referiría a la obra como su “primer pecado literario”.

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La historia se inicia con el secuestro de Liudmila durante su boda con el caballero Ruslán, hecho que desencadena una travesía fantástica protagonizada por héroes, magos, criaturas extraordinarias y desafíos sobrenaturales. La narración combina aventura, humor y lirismo, elementos que contribuyeron a convertirla en una de las obras más representativas del nacimiento del romanticismo ruso.

El encuentro organizado por el Club de Literatura Rusa propone abordar tanto el contexto histórico de la obra como su vigencia cultural y literaria. Las personas interesadas en participar pueden solicitar más información e inscribirse a través del teléfono 0994 591 467. La entrada cuesta G. 100.000 e incluye merienda tipo buffet.